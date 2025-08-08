Se desbarató una boca de expendio de droga en General Ballivián

Tres personas fueron detenidas. Se secuestró más de 250 dosis de cocaína, junto a otros elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Penal de Embarcación.

La Policía de Salta, a través de la Subdirección de Drogas Peligrosas, realizó un importante procedimiento por venta de drogas en General Ballivián. La investigación inició a partir de reportes ciudadanos en el sitio de denuncias web.

Se allanó un inmueble ubicado en barrio 1 de Mayo de esa localidad, donde se secuestró más de 250 dosis de cocaína, un arma hechiza, cartuchos, más de un millón de pesos y otros elementos de interés para la causa.

Como resultado, tres personas fueron detenidas, dos mujeres y un hombre, todos mayores de edad.

Trabajó en el caso la División de Investigación Narcocriminal, bajo la dirección de la Fiscalía Penal de Embarcación y el Juzgado de Garantías 1.

Cabe destacar que el Sistema de Denuncias Web es un sitio anónimo y seguro donde los ciudadanos pueden denunciar la venta de drogas, entre otro tipo de delitos, ingresando a la página www.denunciasweb.gob.ar/droga.