La Policía Rural decomisó más de 98 kilos de carne no apta para consumo
PolicialesHace 5 horas Por Prensa
Fue durante un control vehicular en Salta Forestal, en la zona sur de la provincia. Un hombre fue infraccionado. Intervino la Fiscalía Penal de la zona.
La Policía Rural y Ambiental de Joaquín V. González infraccionó a un hombre por transportar carne vacuna en un medio no habilitado y sin respetar las condiciones de higiene y salubridad.
La intervención fue anoche durante un control preventivo en el kilómetro 9 de la ruta provincial 41, a la altura del ingreso al Paraje Salta Forestal.
Tras la inspección de una camioneta, secuestraron más de 98 kilos de carne que luego fue decomisada.
Intervinieron la Fiscalía Penal y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González.