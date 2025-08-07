La Policía Rural decomisó más de 98 kilos de carne no apta para consumo

Hace 5 horas
Fue durante un control vehicular en Salta Forestal, en la zona sur de la provincia. Un hombre fue infraccionado. Intervino la Fiscalía Penal de la zona.
La Policía Rural y Ambiental de Joaquín V. González infraccionó a un hombre por transportar carne vacuna en un medio no habilitado y sin respetar las condiciones de higiene y salubridad.

La intervención fue anoche durante un control preventivo en el kilómetro 9 de la ruta provincial 41, a la altura del ingreso al Paraje Salta Forestal.

Tras la inspección de una camioneta, secuestraron más de 98 kilos de carne que luego fue decomisada.

Intervinieron la Fiscalía Penal y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González.

