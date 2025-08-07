Impactante choque frontal entre dos autos en el ingreso a San Lorenzo Chico

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este jueves en el ingreso a San Lorenzo Chico, donde dos vehículos chocaron de frente.

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este jueves en el ingreso a San Lorenzo Chico, donde dos vehículos chocaron de frente. Uno de los conductores fue trasladado en código rojo hacia el Hospital San Bernardo.

Según se pudo conocer un automóvil Fiat Uno que circulaba en sentido sur-norte se habría cruzado de carril, impactando de lleno contra un Toyota Yaris que venía en sentido contrario (norte-sur).

La conductora del Toyota, quien llevaba puesto el cinturón de seguridad, se salvó de milagro, aunque sufrió algunos golpes leves.

Se recomienda tener paciencia al momento de circular por la zona ya que la circulación en el ingreso a San Lorenzo Chico se volvió un caos, con largas demoras ya que hay desvíos.