Robaron en una florería ubicada en calle Buenos Aires y San Luis

A las 6:36 de la mañana entraron a robar en la Florería “Amanecer” ubicada en calle Buenos Aires y San Luis. La policía logró atrapar al ladrón.

Según informó la Policía, intentaron llevarse un inodoro, un freezer y una heladera del local.

Gracias al llamado de una vecina al 911 los efectivos que llegaron rápidamente al lugar lograron interceptar a uno de los delincuentes mientras trasladaba una garrafa de 10 kg que ya habían logrado sacar del comercio.

En estos momentos se encuentra personal de la policía y criminalística trabajando para recabar información.




