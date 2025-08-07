Robaron en una florería ubicada en calle Buenos Aires y San Luis
A las 6:36 de la mañana entraron a robar en la Florería “Amanecer” ubicada en calle Buenos Aires y San Luis. La policía logró atrapar al ladrón.
PORTADA PARA TODO SALTA
Según informó la Policía, intentaron llevarse un inodoro, un freezer y una heladera del local.
Gracias al llamado de una vecina al 911 los efectivos que llegaron rápidamente al lugar lograron interceptar a uno de los delincuentes mientras trasladaba una garrafa de 10 kg que ya habían logrado sacar del comercio.
En estos momentos se encuentra personal de la policía y criminalística trabajando para recabar información.