Eliminaron las retenciones para la exportación de minerales, hierros y metales

A una semana de que se bajaran los impuestos aplicados a los granos y carnes nacionales, la medida buscará alivianar los costos a los productos.

Como parte del objetivo de fomentar la actividad económica y la generación de empleo, el Gobierno nacional anunció la eliminación de las retenciones a la exportación de minerales, hierros y metales. Según las autoridades, se espera que el alivio fiscal se traduzca en beneficios para la industria minera.

Por medio de la publicación del Decreto 563/2025 en el Boletín Oficial, la quita de los aranceles fue oficializada esta madrugada. “Fíjese en cero por ciento (0%) la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.)”, establecieron.

Entre los productos del sector minero que serán alcanzados por la nueva normativa se encuentran aquellos que son categorizados en los rubros de minería no metalífera, metalífera, rocas de aplicación, combustibles, y piedras preciosas y/o semipreciosas.

En línea con esto, las autoridades dispusieron la derogación del Decreto 308/2022, que había creado el registro optativo de exportaciones en cobre. El mismo se encontraba disponible para las personas jurídicas que realizaran inversiones destinadas a activar nuevos proyectos productivos en el país.

De la misma manera, remarcaron que la medida tiene como objetivo principal “asegurar el máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional, así como promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios“.

Por este motivo, indicaron que se estableció como prioridad “la simplificación administrativa y la reducción de la carga impositiva, con el propósito de estimular la inversión y el desarrollo productivo“. Asimismo, remarcaron que la medida no comprometía la misión de sostener el equilibrio fiscal, tras ser considerado como esencial para el fortalecimiento del crecimiento económico del país.

“Esta medida se fundamenta en el impacto del sector minero en la economía argentina, las consecuencias directas e indirectas en cuanto a la generación de empleo, el valor agregado que promueve y el potencial de crecimiento que tiene”, sostuvieron al señalar que también representaría un 80% de la capacidad exportadora que tienen las provincias de Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca.

Por otro lado, consideraron que el sector minero nacional cuenta con gran potencial de crecimiento en medio del contexto de la transición energética mundial. Además de asegurar que el país cuenta con “abundantes reservas”, plantearon que podría haber un crecimiento de la industria al poner de ejemplo otras economías mineras donde la explotación de esta industria representa un 10% del PBI.