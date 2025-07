El análisis de un perito naval sobre el accidente donde murió la nieta de Cris Morena

"Es muy probable que el timonel no lo haya visto", aseguró Fernando Morales en relación al choque entre una barcaza y un velero en Miami que terminó con la vida de Mila Yankelevich, de 7 años.

Crece la conmoción en torno a la trágica muerte de Mila Yankelevich, la niña de 7 años y nieta de Cris Morena que falleció el lunes en un choque entre un barco y un velero en las costas de Miami. "Acá hay algo que falló", aseguró en C5N el perito naval Fernando Morales al hacer un primer análisis sobre las causas que llevaron al fatal accidente.

En diálogo con la periodista Lucila Trujillo en el programa De Una, el especialista entiende que "es muy probable que el timonel no haya visto el velero". Aunque puso reparos al aclarar: "Ahora bien, no estamos en condiciones de determinar una culpa que tal vez pueda ser concurrente".

"Había cinco menores de edad y con un solo adulto que además de aprender tenía que conducir la embarcación, a mí me suena a poco. Seguramente la organización se lo permite, la verdad que no sé", explicó Fernando Morales.

Para luego preguntarse: "Acá puede ser que la barcaza no haya visto al velero. Ahora, ¿el velero no vio a la barcaza? Entonces no podemos prejuzgar algo sin tener todos elementos en condiciones.

"Los chicos estaban practicando en un espejo de agua prácticamente cerrado y la barcaza que es para recolectar basura en los puertos circulando a esa hora en medio de los veleros, suena a un poco irresponsable. Acá hay algo que falló", concluyó.