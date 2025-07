El plan de Javier Milei y Santiago Caputo, y los 3 nombres del PRO para octubre

El agitado cierre de listas bonaerenses puso en evidencia dónde empiezan y terminan las áreas de influencia de los vértices del famoso Triángulo de Hierro que componen Javier Milei, su hermana Karina y Santiago Caputo. Con la campaña en las puertas, la Casa Rosada define el rol que ocupará el asesor estrella y cuándo podrían jugar su carta más fuerte: la figura del propio presidente. En paralelo, los tres nombres del PRO que competirán en octubre y un cuarto todavía por definir.

Los vencedores y los vencidos de la interna

La larga noche del 19 de julio declaró como vencedor a Sebastián Pareja, titular de La Libertad Avanza bonaerense y exégeta de Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo 'Lule' Menem. Su voluntad se impuso frente a Las Fuerzas del Cielo que responden a Santiago Caputo, que apenas lograron rascar un quinto lugar en la Tercera Sección Electoral para el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, y algunas candidaturas a nivel municipal.

Además de la propia discusión por los lugares, los 'celestiales' alineados con Caputo le impugnaban a los 'territoriales' de Pareja y los Menem -Lule y Martín- la construcción de un armado ligado a la "casta", con candidatos que no mucho tiempo atrás respondían al kirchnerismo o incluso al hampa del conurbano bonaerense.

Para dejar en claro que no hay margen para las diferencias, 'El Jefe' publicó un contundente mensaje donde proclamó la "tabula rasa para todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad" y sentenció: "En esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá".

La mesa bonaerense y el lugar de Santiago Caputo

La carta de principios de Karina Milei desató discusiones dentro y fuera del Gobierno respecto a cómo había quedado el vínculo entre la Hermanísima y Santiago Caputo. Para bajar el voltaje, ambos protagonizaron un encuentro la semana pasada y en Balcarce 50 se hablaba de una vuelta de página, pero al día de hoy otra voz del armado libertario reconoció que la relación entre el consultor y los alfiles de Karina "sigue tirante, por no decir podrida".

En ese contexto, en los pasillos del Palacio de Gobierno comenzó a discutirse cuál sería el lugar que ocupará el asesor en la campaña bonaerense, que además tiene la particularidad de ser la previa de las elecciones nacionales de octubre.

Cerca de los cuarteles de Sebastián Pareja confían en dejar atrás las diferencias y creen que Caputo participará de la mesa que definirá el plan de acción unificado para las 8 secciones electorales que irán a las urnas el 7 de septiembre. "Estará haciendo lo suyo, lo que viene haciendo desde 2021", señalaron a este medio, en referencia a a su rol como estratega comunicacional que ayudó a llevar a Javier Milei a la Presidencia.

Una muestra de eso fue una reunión llevada a cabo la semana pasada en las oficinas de Lule Menem donde participaron dirigentes bonaerenses del armado de Pareja y colaboradores de Caputo, entre ellos Tomás Vidal, socio del asesor en la consultora Move Group y una de sus figuras de máxima confianza. Allí, los enviados de cada sector comenzaron a diagramar el esquema para la primera batalla bonaerense.

En Casa Rosada, una fuente al tanto de las conversaciones explicó a MDZ que, al menos por el momento, el acuerdo fue que Lule y Pareja se pongan al frente de la campaña de septiembre para que luego Caputo se involucre en las nacionales. De todas maneras, el escenario es cambiante: "Es posible que en septiembre también necesiten a Santiago para todo lo que es estrategia, mensajes y comunicación".

Inicia la campaña bonaerense

Sin embargo, en la tropa de Sebastián Pareja sostienen que las bonaerenses y las nacionales "son una sola campaña" que dará inicio el viernes 8 de agosto, cuando se oficialicen las boletas que competirán en septiembre.

A partir de ese momento, la estrategia libertaria dará rienda suelta a sus candidatos para llevar la discusión a los medios nacionales, donde buscarán aprovechar a sus figuras con más roce frente a las cámaras como la dupla de intendentes de Guillermo Montenegro (Mar del Plata), candidato a senador bonaerense en la quinta sección, y Diego Valenzuela (Tres de Febrero), aspirante a la cámara alta local por la primera.

Otras figuras menos conocidas, como el excomisario de la Policía Bonaerense, Maximiliano Bondarenko- el elegido para encabezar la boleta de la tercera sección electoral-, tendrán el desafío de instalarse ante la opinión pública en poco más de un mes.