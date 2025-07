Una joven argentina contó que le rechazaron la visa por un extraño motivo

Las redes sociales nos permiten conocer historias que, de otra forma, nos serían ajenas y hasta lejanas. Muchas personas comparten sus experiencias con viajes a otros países, aunque hubo un caso de una joven que se viralizó ya que le rechazaron la visa y de una forma muy extraña.

La protagonista es la usuaria @ahilu391, quien compartió en su cuenta de TikTok un video en el cual contó su experiencia al intentar sacar esta tarjeta para poder viajar. Y para colmo, su plan ni siquiera era entrar a Estados Unidos: “Quería ir por turismo a Puerto Rico, pero necesitaba la visa, así que la tuve que tramitar”.

Ella no estaba nada nerviosa, pero cuando comenzó la entrevista algunas preguntas la inquietaron. “Me preguntaron si iba a ir sola a Orlando. Ahí ya empezamos mal porque yo en ningún momento dije que iba a ir a Orlando”, explicó. De hecho, en el formulario había indicado Miami como destino.

La joven había llenado ese formulario en enero, y cuando hubo que actualizarlo lo hizo la gestora, por lo que ella sospecha que le preguntaron eso para confundirla. “Me preguntó si vivía sola, le dije que sí. Me preguntó si había terminado la universidad, yo le dije que no. Me preguntó por qué no había terminado de estudiar y yo le dije: ‘porque conocí el mundo digital y me metí de lleno a trabajar en eso’”, continuó con el relato.

Luego de aclarar que su ocupación era venta de productos digitales, llegó la pregunta que más la descolocó: “Me dijo que era monotributista, que ahí ya para mí estaba desaprobada porque nunca pensé que me iban a hacer esa pregunta. Yo le dije que sí, obviamente. Cuando le digo la categoría, me dice, ‘Ah, o sea, que vos facturás tanto.’ Yo le dije que sí”.