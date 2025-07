Karina Milei: "Quien cuestione un armado está cuestionando al Presidente"

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, respondió a las críticas recibidas por el armado de las listas para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que se llevarán a cabo el 7 de septiembre. De esta manera, se profundiza la interna en el Gobierno.

"Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá", escribió la hermana del mandatario.

La publicación de la funcionaria llegó como un réplica a los cuestionamientos por la confección de la boleta que realizó Sebastián Pareja -armador de LLA en territorio bonaerense-. El malestar se generó, en especial, en el grupo denominado "Las Fuerzas del Cielo", que nuclea a los jóvenes militantes con una gran presencia en redes sociales y canales de streaming.

"La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires no es un armado más. No es un acuerdo de partes ni una lista para salir del paso. Es una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa", añadió Milei a sus expresiones en redes sociales.