En Bangladesh un avión se estrelló contra una escuela y dejó al menos 19 muertos

Una tragedia aérea conmociona a Bangladesh y al mundo. Un avión de entrenamiento de la Fuerza Aérea del país se estrelló este lunes contra el edificio de la Milestone School and College en la zona de Uttara, al norte de Daca, capital del país asiático. El saldo provisional es de al menos 19 personas fallecidas, incluido el piloto, y más de 50 heridos, muchos de ellos niños y adolescentes.

El accidente ocurrió poco después del mediodía local, cuando el avión modelo F-7 BGI, utilizado para entrenamiento militar, cayó sobre el segundo piso del establecimiento educativo, justo en el sector donde cursaban alumnos de tercer y cuarto grado. Según informaron autoridades del Ejército, la aeronave había despegado a las 13.06 horas (04.06 en la Argentina).

Las escenas posteriores fueron de caos y desesperación. Videos difundidos en redes sociales mostraron un incendio de grandes proporciones, con una densa columna de humo saliendo desde los jardines del colegio. En las imágenes se puede ver a padres y familiares gritando y tratando de ingresar al edificio para buscar a sus hijos, mientras los bomberos y rescatistas evacuaban a los heridos.

“Cuando recogía a mis hijos y me dirigía a la puerta, me di cuenta de que algo venía por detrás... Escuché una explosión. Cuando miré hacia atrás, solo vi fuego y humo”, relató el profesor Masud Tarik.

Ambia Akter, madre de un alumno llamado Wasif Kader Bhuiyan, contó entre lágrimas que su hijo estaba atrapado dentro del edificio y no lograba contactarse con él.

Según el Dr. Bidhan Sarker, jefe de la unidad de quemados del Hospital y Colegio Médico de Daca, “un alumno de tercer grado llegó sin vida, y otras tres personas, de 12, 14 y 40 años, fueron ingresadas con quemaduras graves”.

Rafiqa Taha, una estudiante de 16 años que no se encontraba en la escuela al momento del accidente, expresó su conmoción: “Me aterrorizó ver los videos en la televisión. ¡Dios mío! Es mi escuela”.

La Milestone School and College alberga a unos 2.000 estudiantes, desde nivel primario hasta el 12.º grado. En el momento del accidente, algunos estaban tomando exámenes mientras otros cursaban clases regulares.