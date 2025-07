Fernanda Iglesias le respondió a Yanina Latorre y la destrozó: "No te tengo miedo"

Fernanda Iglesias y Yanina Latorre protagonizan una fuerte guerra en el mundo de la farándula. Todo comenzó cuando la periodista de El Trece publicó datos de una supuesta infidelidad de Diego Latorre y esto hizo que estallara el escándalo.

Lo cierto es que la conductora de América se cansó y le respondió fuertemente en su programa: "Mucho no hay para agregar... Esto te grafica, Fernanda, porque vos sos una pobre chica que te metieron los cuernos y encima te dejaron y a vos te desestabiliza el cuerno. Sos tan zorra y tan mala... Yo entiendo que mi éxito te molesta, fumala y aprendé a vivir con el".

Obviamente que la palabra de Fernanda Iglesias no se hizo esperar y aprovechó su participación en "Puro Show" para contestarle a su colega: "Todo el mundo lo sabe, todo el mundo habla atrás tuyo, sos la comidilla de todo el mundo porque él te sigue metiendo los cuernos. El tema es que nadie se anima a decírtelo porque te tienen miedo".

"Yo no te tengo miedo porque me cansé de que digas mentiras sobre mí. Yanina, todo el mundo sabe que tu marido te mete los cuernos. Y esa imagen de familia que vos querés mostrar no te la cree nadie. Nadie te cree lo de la familia feliz, todo el mundo habla a tus espaldas y se ríen de vos porque saben lo que pasa de verdad", expresó furiosa la panelista de El Trece.

Pero esto no fue todo, y Fernanda arremetió fuertemente contra Latorre: "Tengo miles de defectos, soy malhumorada, tengo mal carácter, discuto... Pero no soy maltratadora". Además, mostró audios de apoyo de colegas y también de sus exparejas.