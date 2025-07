Barby Silenzi reveló la gran mentira que inventó El Polaco para huir con la China Suárez

La relación entre Barby Silenzi y El Polaco fue, sin dudas, una de las más intensas y mediáticas de la farándula argentina. Llena de idas y vueltas, celos, discusiones y reconciliaciones, la pareja dejó más de una historia sin cerrar. Y si bien hoy están separados, Barby no deja pasar oportunidad para contar detalles que permanecían ocultos.

Esta vez, fue en el programa de streaming Ya fue todo, de Jotax, donde Silenzi volvió a apuntar contra su ex. Indignada y recordó el día en que El Polaco la dejó en la pileta con sus hijas con la excusa de ir "un toque a Sony", y se fue bien perfumado y cambiado. “Subió al departamento y bajó todo fachero. Y yo dije: ‘¿así va a Sony? Qué raro’”, expresó con tono irónico.

La situación tenía una explicación que no tardó en salir a la luz. Según contó Barby, el cantante se fue a grabar un TikTok con la mismísima China Suárez, algo que supo recién cuando el video apareció publicado. “Iba a grabar un TikTok con la China y nunca me lo dijo. Me recalenté”, confesó.

La defensa de El Polaco

Horas después de las declaraciones de Silenzi, El Polaco fue consultado sobre el tema en Cortá por Lozano en Telefe. Fiel a su estilo despreocupado, el cantante se defendió entre risas: “No sé si me escapé, no tengo memoria”. Y cuando Vero le recordó el detalle del perfume, contestó sin titubear: “Perfume uso siempre”.

Pero el músico fue más allá y no dudó en devolver la gentileza con una indirecta hacia su ex: “Habrá sido así, pero capaz lo dije para que no me jodan. No sé si habla mejor de ella o de mí, pero bueno... Tener que mentirle para ir a hacer algo es feo”. Con ese comentario, El Polaco dejó en claro que, más allá de los recuerdos, no hay intenciones de reavivar ninguna polémica.