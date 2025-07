Se dictó la conciliación obligatoria y no habrá paro de pilotos en Aerolíneas Argentinas

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria para evitar el paro previsto para el 19 de julio por parte de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y luego de una audiencia entre el gremio y Aerolíneas Argentinas en la Secretaría de Trabajo. De esa manera se evitarán interrupciones en las operaciones durante la temporada alta.

La línea aérea estatal pidió el período conciliatorio que regirá por 15 días, pero desde el gremio aseguran que no lo van a acatar debido a que la medida debe regir para toda la actividad, no solo para una empresa. “El problema no es con Aerolíneas”, indican desde APLA.

En la empresa afirmaron: “La medida de fuerza había sido anunciada en reclamo del decreto 378/2025, que establece nuevas disposiciones relativas a la forma de trabajo de las tripulaciones aeronáuticas en todas las empresas del sector. Aunque esta normativa no entrará en vigencia hasta dentro de 90 días, y su impacto varía según cada compañía, los dirigentes del gremio encabezado por Pablo Biró decidieron llevar adelante la protesta en uno de los fines de semana de mayor movimiento turístico del año, perjudicando de forma directa, y en su mayoría, a los pasajeros de Aerolíneas Argentinas”.

La línea aérea de bandera destacó que esta acción vuelve a poner en evidencia el uso de los planes de viaje de los ciudadanos argentinos “como herramienta de presión en los reclamos impulsados por la dirigencia de APLA, una actitud que también va en contra del esfuerzo de los trabajadores comprometidos con el futuro y la sustentabilidad económica de la compañía”.

“Es importante destacar que, este año, Aerolíneas Argentinas no requerirá transferencias del Estado para sostener su actividad, y que volverá a reportar ganancias operativas, tal como ocurrió en 2024. Ambos logros son inéditos desde la reestatización de la empresa en 2008″, resaltaron.