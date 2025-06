CFK canceló el "banderazo" en su domicilio y apuntó contra Patricia Bullrich: "Mujer nefasta"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió este viernes cancelar el "banderazo" que se había autoconvocado frente a su casa por el Día de la Bandera y cruzó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien llamó "una mujer realmente nefasta y capaz de cualquier cosa", y la acusó de montar un operativo judicial "sin orden judicial y en forma completamente ilegal" en la puerta de su casa "con el único objetivo de provocar conflictos".

Operativo en las puertas de CFK

Desde que la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, cientos de militantes kirchneristas protagonizaron distintas movilizaciones en apoyo a la expresidenta frente al departamento donde cumple su pena domiciliaria. En ese contexto, sus seguidores habían convocado a un "banderazo" esta tarde para conmemorar el Día de la Bandera junto a la exmandataria.

Sin embargo, el domicilio de Fernández de Kirchner amaneció vallado, sumado al operativo permanente de control, limpieza y seguridad que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso en la zona para "mantener el orden público". En ese sentido, la exjefa de Estado advirtió el movimiento de los uniformados frente a su casa.



"Hoy, durante la madrugada, sin orden judicial y en forma completamente ilegal, Patricia Bullrich montó un operativo policial en la puerta de mi casa con el único objetivo de provocar conflictos que, hasta ahora, nunca sucedieron. Todas las manifestaciones de estos días, incluso la multitudinaria movilización que desbordó la Plaza de Mayo y las avenidas y calles aledañas, se realizaron en paz y con perfecto orden y respeto por la propiedad pública y privada", subrayó Cristina Kirchner a través de un posteo en X.

El fuerte cruce a Patricia Bullrich

Inmediatamente, la expresidenta apuntó directamente contra Patricia Bullrich, y afirmó: "Esta mujer, realmente nefasta y capaz de cualquier cosa (su historial así lo demuestra), sólo busca generar caos para tener protagonismo y, al mismo tiempo, prestar el servicio al gobierno de turno que integra, para ocultar el desastre económico y social que vive nuestro país y sufre nuestro Pueblo".

En ese sentido, Fernández de Kirchner señaló el índice de desocupación que dio a conocer este jueves el Indec, con picos que alcanzaron el 9,7% en el Conurbano Bonaerense y el 9,2% en el Gran Córdoba. "O sea: como en las peores épocas, estamos a punto de retornar a los dos dígitos de desocupación", advirtió.

En ese contexto, la líder del PJ les pidió a sus seguidores "sabiduría y templanza", y "no ser ingenuos ni funcionales a la provocación de la Señora Violencia", como apodó a Patricia Bullrich. "Tenía muchísima ganas de verlos y saludarlos por la fuerza que me dan. Pero lo mejor y más inteligente, para esta que va a ser una larga marcha en el tiempo, es que -por favor les pido- redireccionen el banderazo que habían organizado", solicitó Cristina Kirchner.

La mudanza del banderazo

Para no suspender la convocatoria, la exjefa de Estado planteó que la militancia se convoque en el auditorio del Parque Lezama, en el barrio porteño de San Telmo, "que además es un lugar hermoso y hay un solazo peronista y maravilloso". "Y, quien te dice… por ahí nos volvemos a comunicar en Parque Lezama. Sepan siempre que cuando ustedes están… hasta lo malo se transforma en bueno", anticipó Fernández de Kirchner.

No sería la primera vez que la referente del peronismo se comunica desde su prisión domiciliaria con sus seguidores. Lo hizo por primera vez este miércoles, cuando miles de simpatizantes peronistas se movilizaron a la Plaza de Mayo en apoyo a su figura tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme su condena. "Los he escuchado cantar consignas, marchas, el himno nacional, pero lo que más me gustó fue escucharlos cantar 'vamos a volver'", fue el mensaje con el que abrió la expresidenta su discurso grabado que se transmitió por altoparlantes frente a la Casa Rosada.