Desde el lunes 23, desvíos de colectivos en Av. Ex Combatientes de Malvinas. Todas las líneas que circulan por avenida Ex Combatientes de Malvinas, en sentido hacia el centro, observarán importantes desvíos ocasionados por el avance de las obras del Plan Vial Sur en el tramo que va desde la rotonda Nudo Ex Combatientes de Malvinas y Ruta Provincial N° 21 hasta la Pinturería Martel.

Siempre en sentido Sur-Norte (hacia el centro) se trabajará con dos circuitos, el Banchik que bordeará los barrios Periodista y Aráoz, y el Parque La Vega, que lo recorrerá por detrás.

El detalle es el siguiente:



Circuito Banchik: Líneas 5B, 8BC, Metropolitanos del 2 y 5.

Recorrido: Chalchaleros – San Benito – Luis Gohara – Eduardo Arana – Diario del Norte – Av. Banchik – Rotonda de Limache, para retomar el recorrido habitual.

Parada

Av. Banchick antes Rotonda de Limache

Circuito Parque La Vega: Líneas 1AB, Troncal Norte-Sur, 8 Transversal, 6 Colón, 7 San Agustín.

Recorrido: Chalchaleros – Diagonal hasta Ruta Provincial N° 21 – Cruce por detrás del Parque La Vega – Continuación de Ubaldo Saco – El Congo – Celestino Burgos – Salida a Av. Ex Combatientes, para retomar el recorrido habitual.

Parada

Av. Ex Combatientes antes concesionaria Autolux.

El regreso de las unidades hacia zona sur de la ciudad y municipios del Valle de Lerma continuará con su traza habitual.