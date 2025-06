El PJ convocó a una movilización a Plaza de Mayo en respaldo a Cristina Kirchner

El Partido Justicialista (PJ) convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para este miércoles a las 14 en rechazo al fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena contra la expresidenta Cristina Kirchnera seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Fue luego de un encuentro entre legisladores y gobernadores peronistas, en el que se resolvió llevar adelante un acto y no marchar hacia Comodoro Py, como estaba previsto inicialmente.

Los gobernadores que se reunieron con legisladores en la sede del PJ nacional de manera presencial fueron Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), mientras que Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) participaron virtualmente.



También se había convocado a un encuentro de la Confederación General del Trabajo (CGT) y el PJ, pero finalmente no se llevó a cabo. En un comunicado, la central obrera si bien no llamó a un paro general, dio libertad de acción a los sindicatos que la integran para realizar las medidas de fuerza que crean pertinentes.

En esta línea, la reunión entre los legisladores y gobernadores peronistas se realizó después de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 aceptara que Cristina cumpla prisión domiciliaria tras un pedido de su abogado defensor, Carlos Beraldi, tras el fallo de la Corte Suprema por la causa Vialidad. De esta manera, deberá permanecer en su casa en Constitución y tendrá que utilizar tobillera electrónica.

En tanto, previo a que comience el encuentro, el senador formoseño José Mayans respaldó la prisión domiciliaria que cumplirá Cristina y criticó el fallo de la Corte Suprema. "La Justicia actuó prudentemente concediendo la prisión domiciliaria. Obviamente que no estamos conforme con la decisión de la Corte, sobre todo por la falta de revisión y por muchas objeciones que tenemos sobre el fallo", marcó.

"La tobillera electrónica es sumamente exagerado por el hecho de que es una persona que siempre estuvo a derecho. Ella siempre estuvo ajustada a derecho y ama a la Argentina y trabajará por la Argentina", afirmó.

En esta línea, Mayans advirtió por las consecuencias del máximo tribunal: "Esto ya pasó con otros líderes, como Perón o Lula. En la Argentina se pierde una persona que tiene una experiencia importante en el Gobierno pero trabajaremos con todos los frentes para que el pueblo argentino vea lo que está pasando en la República Argentina".

Por su parte, el exjefe de Gabinete y exministro de Defensa, Agustín Rossi, también apoyó la resolución de prisión domiciliaria para la líder del peronismo: "No había ningún motivo para que a Cristina no se le dé la prisión domiciliaria. No hay una mujer que tenga arriba que tenga 70 años que no esté cumpliendo prisión domiciliaria. Sucedió lo que tenía que suceder".