Por la tensión Israel-irán Donald Trump pidió evacuar Teherán

En medio de la escalada militar entre Israel e Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en redes sociales que generó repercusión global. En su cuenta oficial de Truth Social, el mandatario advirtió que “Irán no puede tener un arma nuclear” y llamó a evacuar la ciudad de Teherán.

“Iran should have signed the ‘deal’ I told them to sign. What a shame, and waste of human life. Simply stated, IRAN CAN NOT HAVE A NUCLEAR WEAPON. I said it over and over again! Everyone should immediately evacuate Tehran!”

(“Irán debería haber firmado el acuerdo que les dije que firmaran. Qué vergüenza y desperdicio de vidas humanas. Dicho simplemente: Irán NO PUEDE TENER UN ARMA NUCLEAR. ¡Lo dije una y otra vez! Todos deberían evacuar Teherán de inmediato”, expresó Trump en inglés)

Advertencia en plena tensión

La publicación ocurrió apenas horas después de que Israel lanzara una ofensiva sobre instalaciones nucleares y militares en Irán, lo que derivó en la muerte de altos mandos de la Guardia Revolucionaria y seis científicos. En respuesta, Irán disparó al menos 150 misiles contra territorio israelí, algunos de los cuales impactaron en Tel Aviv.

Según supo Noticias Argentinas, Trump se mantiene en contacto permanente con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y está monitoreando el conflicto desde la Cumbre del G7 que se celebra en Canadá.

En ese contexto, el presidente de EE.UU. sostuvo también ante la prensa: “Irán terminará firmando un acuerdo, o algo pasará, pero ese acuerdo va a suceder”, aunque reconoció que el ataque de Israel obligó a suspender la ronda de negociaciones prevista con Teherán.

Trump evitó confirmar si busca un cambio de régimen en Irán, pero fue tajante: “Lo que quiero es que Irán no tenga armas nucleares. Estamos en camino de lograrlo”.