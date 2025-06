Preocupación en Países Bajos: la princesa Amalia sufrió un duro accidente en caballo

La familia real de los Países Bajos vivió horas de gran tensión este martes, tras un inesperado accidente que sufrió la princesa Amalia. La hija mayor de la reina Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo se cayó de un caballo mientras tomaba una clase de equitación y sufrió una fractura en uno de sus brazos, lo que obligó a su traslado urgente al Hospital Universitario de Utrecht.

Cómo fue el duro accidente de la Princesa de Países Bajos

La situación fue lo suficientemente seria como para que tanto Máxima como Guillermo suspendieran sus actividades oficiales para acompañar a su hija. Desde la Casa Real emitieron un comunicado en el que confirmaron el incidente y señalaron que “en cuanto se aclaren las posibles consecuencias para las obligaciones oficiales y otros acuerdos se proporcionará más información”.

En el momento del accidente, la reina Máxima se encontraba en La Haya, participando de una conferencia sobre bienestar estudiantil en el Palacio Noordeinde. Al enterarse del episodio, la reina quedó visiblemente alterada y abandonó el evento de inmediato para dirigirse al hospital donde se encontraba la princesa.

Horas más tarde, ya con un panorama más tranquilo y sabiendo que Amalia se encontraba fuera de peligro, Máxima retomó sus actividades en Ámsterdam. Allí asistió a la Cumbre Global del Foro de Bienes de Consumo, donde fue abordada por periodistas que le consultaron por el estado de salud de la princesa.

“Sí, se encuentra bien. Ahora no lo sé, por supuesto, porque no estoy con ella, pero está bien”, respondió la reina de Países Bajos con calma. También aprovechó para agradecer el interés de los medios y transmitir tranquilidad, destacando que si bien el momento fue angustiante, la situación no pasó a mayores.

Con este gesto, Máxima Zorreguieta volvió a mostrar su compromiso institucional, pero sin descuidar su rol de madre. El accidente de Amalia encendió una breve alarma en la familia real, pero todo indica que se trató de un susto que, por fortuna, no tendrá consecuencias graves para la joven heredera.