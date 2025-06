El salteño Kevin Benavides anunció su retiro del motociclismo

Kevin Benavides, el piloto salteño que hizo historia al consagrarse dos veces campeón del Rally Dakar en motos, anunció oficialmente el final de su carrera profesional sobre dos ruedas. A los 36 años, el referente del motociclismo argentino pone fin a una etapa gloriosa.

El principal motivo de su retiro son las lesiones acumuladas en los últimos años. La fractura de su brazo izquierdo, sufrida tras una caída en mayo de 2023, fue el punto de inflexión. Benavides confesó que no logró recuperar la fuerza ni la confianza necesarias para competir al nivel que exige una prueba como el Dakar. "No puedo manejar como me gustaría, y competir sin estar al 100% no es una opción para mí", sentenció.

En un comunicado cargado de emoción, Benavides compartió sus sensaciones. "Hoy no es un día fácil, pero sin duda es especial. Tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida: poner fin a mi carrera profesional en el motociclismo", escribió. Y agregó: "Decirle adiós a la moto es como desprenderme de una parte de mí mismo, pero lo hago con orgullo".

Benavides hizo un repaso de su trayectoria, desde sus inicios en el enduro hasta lo más alto del rally mundial. "De Salta, Argentina, al mundo. Convertirme en piloto oficial, ganar el Dakar dos veces y hacer historia en el rally y en el deporte argentino: esos eran sueños que antes parecían imposibles". Aunque no imaginaba así su despedida, aseguró sentirse "profundamente agradecido por todo lo que logré", expresó.

Aprovechó también para agradecer a su familia, su equipo, los fanáticos y especialmente a KTM, su última casa en el mundo del rally. "Gracias a KTM por creer en mí y apoyarme en todo. Quiero seguir cerca del equipo, apoyar a mi hermano Luciano y contribuir al deporte desde un nuevo rol", expresó.