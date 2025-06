Boca debuta en el Mundial de Clubes

Para el debut del torneo, Miguel Ángel Russo no confirmó el equipo aún, pero ya sabe que no contará con Edinson Cavani por lesión y el capitán, Marcos Rojo, quien será reemplazado por Ayrton Costa, defensor que consiguió a último momento la visa para ingresar a Estados Unidos.

Con el debut de Miguel Ángel Russo en el banco de suplentes, Boca inicia este lunes el camino en el Mundial de Clubes 2025 cuando enfrente a Benfica en el marco de la primera fecha del Grupo C en el Hard Rock Stadium, en Miami.

Con entradas agotadas por el lado Xeneize, el conjunto argentino aún no tiene el equipo definido, pero Russo ya sabe que no podrá contar con Ednson Cavani, quien no logró recuperarse a tiempo de su desgarro en el gemelo, por lo tanto y por precaución, será reemplazado por Miguel Merentiel.



Por su parte, en la última línea, están las principales dudas: el capitán Marcos Rojos no sería de la partida y le dejaría su lugar a Ayrton Costa, quien logró viajar en los últimos días tras haberle rechazado la visa en tres oportunidades. Además, en la banda izquierda Luis Advíncula como Lucas Blondel pelean por un lugar entre los 11 en los laterales.

En la mitad de la cancha, Ander Herrera y Rodrigo Battaglia serán la dupla en la mitad de la cancha y estarían acompañados Alan Velasco y Kevin Zenón. En tanto, en la delantera el uruguayo podría hacer dupla con Carlos Palacios o Milton Giménez.

Por su parte, el conjunto portugués, comandado por Bruno Lage, necesita comenzar con el pie derecho en el torneo para dejar atrás la decepcionante temporada donde consiguieron dos subcampeonatos: perdieron la final de la Copa de Portugal a manos del Sporting de Lisboa y terminaron como escoltas de la Primeira Liga.

Las Águilas cuenta con varios argentinos en su plante, incluyendo a dos campeones del mundo: Ángel Di María (último torneo vistiendo la camiseta de Benfica, ya que se sumará a Rosario Central tras su participación en el certamen) y Nicolás Otamendi. Además, también tiene a Gianluca Prestianni, aunque el joven delantero no ha tenido muchos minutos con el club luso.

Boca – Benfica: hora y cómo verlo en vivo

Hora: 19

Estadio: Hard Rock Stadium, en Miami

Televisión: DSports y Telefe. También se podrá ver a través de las plataformas Disney+ Premium y DAZN

Árbitro: César Arturo Ramos (MEX)