El abogado de Cristina Kirchner calificó el fallo de la Corte Suprema como "grotesco"

El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, aseguró que el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos fue "grotesco" y que será revertido en instancias internacionales.

Cinco días después de conocido el fallo, el letrado expresó en declaraciones radiales: "Es tan grotesco lo que ha hecho la Corte, que yo no tengo duda de que un análisis serio, objetivo, responsable por parte de las instancias internacionales van a llegar a una solución contraria”.

Beraldi remarcó que la expresidenta no puede ser condenada por este delito que se le adjudica en la causa Vialidad y señaló que la Corte rechazó los recursos de queja "de una manera vergonzosa”.

“Las reglas del debido proceso establecen ciertas secuencias. Si yo recusó a un juez, el juez dice, yo no acepto la recusación y esto lo resuelve otro juez acá no, acá directamente ellos mismos rechazaron su propia recusación”, agregó.

“Rosatti, siendo ministro del Gobierno de Néstor Kirchner, tuvo que recusar a juez Bonadío, que lo había citado a indagatoria y usó el mismo argumento que yo use. Los mismos argumentos, es decir, citó un fallo muy famoso que es el fallo Serena, donde lo que la Corte termina diciendo ´mire acá no es necesario que usted tenga que acreditar efectivamente que este juez fue imparcial. Basta con que usted, según un parámetro objetivo, diga bueno, tengo motivos para sospechar, por eso se llama temor objetivo de parcialidad´. Esto corre para jueces y fiscales. Los fiscales (Diego Luciani y Sergio Mola) tienen que ser objetivos y tampoco en este caso lo fueron”, explicó.

El abogado expresó que "sería catastrófico que por el hecho de que una persona tiene una determinada identidad política o porque fue presidenta y esa presidencia no me gustó se le terminen negando todas las garantías como ha ocurrido en este caso con Cristina".

En ese sentido, puntó contra los jueces de instrucción de la causa: "El juez de instrucción, (Julián) Ercolini, trabajaba en esta misma causa, cuando su mujer estaba contratada en el Ministerio de Justicia y cobraba un sueldo. Esa es una causal paradigmática para sospechar que ese juez no es imparcial".

Por último, se refirió a las recusaciones realizadas por la defensa a su cargo, y recordó que cuando presentaron la solicitud contra los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, ellos mismos se rechazaron la recusación. "Algo similar pasó luego con (Ricardo) Lorenzetti. Entonces, ¿Cuál es el control de todo eso? Si justamente cuando llegas a la última instancia y la Corte es la que tiene que hacerse cargo de todas estas cuestiones te dicen 'no, esto no está bien planteado'”, concluyó en diálogo con FM Millenium.