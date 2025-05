¿Quiénes son los 10 deportistas mejor pagados del mundo en 2025?

Cristiano Ronaldo lidera por tercer año consecutivo la lista de los deportistas mejor pagados del mundo, según el informe anual de Forbes. El futbolista portugués alcanzó ingresos estimados de USD 275 millones entre salarios, premios y contratos comerciales, consolidando su posición en la cima del deporte global no solo por rendimiento en el campo, sino también por su capacidad de generar valor fuera de él.

Se trata del tercer mejor año individual registrado para un atleta en activo, solo superado por Floyd Mayweather en 2015 y 2018.

El listado reflejó un incremento sostenido en los ingresos de las figuras deportivas más influyentes. En total, los diez primeros acumularon USD 1,400 millones, apenas por encima de los USD 1,380 millones registrados en 2024.

10 - Kevin Durant



Ingresos obtenidos: USD 101,4 millones

El alero de los Phoenix Suns ganó USD 51,4 millones en cancha y USD 50 millones en proyectos externos. El basquetbolista estadounidense decidió invertir en el equipo de fútbol francés París Saint-Germain Football Club y la marca de ropa, y accesorios Homage.

También participa en la producción de contenidos para Netflix junto a la iniciativa Starting 5 y lidera la empresa de medios de comunicación Boardroom.

9 - Shohei Ohtani

Ingresos obtenidos: USD 102,5 millones

El jugador japonés de beisbol recibió solo USD 2,5 millones en salario actual, debido a un diferimiento en su contrato con los Dodgers, pero sumó USD 100 millones fuera del campo.

Firmó un acuerdo exclusivo con una reconocida empresa cromos y artículos de colección, y una de sus tarjetas se vendió en mil millones de dólares.

8 - Karim Benzema

Ingresos obtenidos: USD 104 millones

El delantero francés obtuvo USD 100 millones en el Al-Ittihad y USD 4 millones fuera de la cancha. El atacante de 37 años mantiene un perfil reservado y trabaja exclusivamente con un selecto grupo de patrocinadores, incluyendo la misma firma deportiva que respalda a Messi. Rumores lo vinculan a un posible paso a la MLS.

7 - Juan Soto

Ingresos obtenidos: USD 114 millones

El jardinero de los Mets acumuló USD 109 millones en el campo y USD 5 millones en patrocinios. Su contrato de USD 765 millones por 10 años es el segundo más grande de la MLB.

Sus acuerdos comerciales abarcan el mundo de los videojuegos, la industria cervecera y el sector financiero, consolidando su presencia en mercados clave más allá del ámbito deportivo.

6 - LeBron James

Ingresos obtenidos: USD 133,8 millones

Con USD 48,2 millones provenientes de su salario y premios y USD 80 millones por ingresos comerciales, la estrella de los Ángeles Lakers mantiene una posición privilegiada como uno de los únicos dos atletas activos con una fortuna superior a los mil millones de dólares.

Fuera de las canchas, construyó un portafolio de inversiones diversificado que incluye una participación en Fenway Sports Group, conglomerado propietario del Liverpool FC, Boston Red Sox y Roush Fenway Racing.

También invirtió en el sector de alimentos y bebidas con participaciones en una cadena de pizza estadounidense y en su propia marca de tequila.

Cofundó SpringHill, productora audiovisual que se fusionó con Fulwell 73, y acordó con Mattel la comercialización del primer atelta profesional como muñeco Ken.

5 - Lionel Messi

Ingresos obtenidos: USD 135 millones

El capitán argentino generó 60 millones por su contrato con el Inter Miami y 75 millones fuera del terreno de juego. Además de impulsar su bebida isotónica y la productora 525 Rosario, protagonizó campañas publicitarias de una reconocida marca deportiva junto a figuras como Bad Bunny.

Su presencia en redes sociales, combinada con acuerdos estratégicos y una importante compañía cervecera, lo consolidan como uno de los rostros más influyentes de la industria. También continúa como embajador turístico de Arabia Saudita.

4 - Dak Prescott

Ingresos obtenidos: USD 137 millones

El mariscal de campo de los Dallas Cowboys firmó una extensión de contrato por cuatro años y USD 240 millones, que incluyó el bono por firma más alto en la historia de la NFL (USD 80 millones) y lo posicionó con récords en valor promedio anual y dinero garantizado.

Su ingreso de este año se ve impulsado por una restructuración del contrato realizada en marzo, en la que transformó USD 45,75 millones de su salario de 2025 en un pago adelantado, permitiéndole percibir en solo 12 meses el equivalente a dos temporadas de salario.

Además, firmó acuerdos con distintas marcas deportivas y diversificó sus inversiones en bienes raíces y tecnología.

3 - Tyson Fury

Ingresos obtenidos: USD 146 millones

El boxeador británico sumó USD 140 millones en el ring y USD 6 millones fuera. Protagonizó dos combates en Riad y un popular reality en Netflix, At Home With the Furys. Su vínculo con Arabia Saudita fue clave en su presencia en la cima del ranking, pese a las derrotas sufridas en el año.

2 - Stephen Curry

Ingresos obtenidos: USD 156 millones

El base de los Golden State Warriors generó USD 56 millones en cancha y USD 100 millones fuera de ella. En agosto firmó con la franquicia de San Francisco una extensión de contrato por un año y USD 62,6 millones, hasta la temporada 2026-27 y lo proyecta como el jugador con el salario más alto de la NBA durante la vigencia del acuerdo.

Parte de sus ingresos proviene de un lucrativo acuerdo a largo plazo con una compañía deportiva, que le otorgó un rol destacado en el desarrollo de productos y estrategia de marca.

Además, impulsa proyectos educativos y de entretenimiento a través de Unanimous Media, respaldado por figuras como Michelle Obama.

1 - Cristiano Ronaldo

Ingresos obtenidos: USD 275 millones

El delantero del Al-Nassr obtuvo USD 225 millones en el campo y USD 50 millones fuera de él. Su vínculo con Arabia Saudita representa el mayor contrato salarial en la historia del fútbol.

Además, diversifica su portafolio con inversiones en empresas como Whoop, Vista Alegre y Bioniq, y un estudio de cine junto al director Matthew Vaughn. Su canal de YouTube supera los 75 millones de suscriptores, ampliando su exposición digital.