En el CIC de Unión se realizó una exposición de los talleres del Núcleo Educativo N° 7210

Tras un convenio firmado entre la Municipalidad y el Ministerio de Educación de la provincia para la creación de un Centro de Formación Integral para jóvenes y adultos en el CIC de Unión, se realizó una exposición de los talleres de oficios que se brindan en el Núcleo Educativo N° 7210.

Marcela Villalobos, directora de la institución, detalló que se compartió una exposición de los trabajos de marroquinería y tejido y comentó que “las clases son de lunes a viernes de 9 a 12 hs. Hay un gran entusiasmo de los alumnos por aprender y salir adelante”, expresó.

La profesora de marroquinería, Isabel Cabezas, informó que gracias a la instalación de las máquinas industriales en el CIC, los 15 alumnos, todos adultos mayores, pueden avanzar cociendo sus confecciones durante el horario de clase.

Por último, María Colque, de 71 años, alumna de tejido, relató que desde que iniciaron las clases no ha faltado ni un día. “Vengo a aprender. La profesora me enseñó porque no sabía. Ahora tejo mientras veo la novela”, comentó.

Oferta educativa en el CIC de Unión

Se recuerda a los vecinos que dentro del Centro Integrador Comunitario del CIC de Unión, ubicado en Av. Armada Argentina y José M. Mirau funciona por la mañana el Núcleo Educativo N° 7210 a cargo de la directora Prof. Marcela Villalobos.

Las actividades son:

1-Taller de Inglés

2-Taller de elaboración de productos de artesanales

3-Taller de Panadería

4-Taller de Desarrollo Personal y Comunitario

5-Taller de Educación y Prevención

6-Taller de Proyectos de vida

7-Talleres socioemocionales

Las vecinas que deseen sumarse podrán hacerlo comunicándose al whatsapp al 3872266246 o visitando las redes sociales del CIC de Unión.