Hoy llega el último Neumatón del año

La jornada se realizará, de 10 a 17 hs, en la playa de estacionamiento del CCM, en Av. Paraguay 1240. El objetivo es evitar que las cubiertas sean arrojadas a la vía pública generando focos infecciosos. Hasta la fecha se lograron acopiar un poco más de 1.451 toneladas de neumáticos fuera de uso.

neumaton-13-edicion-5-jpeg

La Municipalidad realizará la 20º edición del Neumatón, la última del 2025. La jornada será en el Centro Cívico Municipal (CCM), ubicado en avenida Paraguay 1240. 

Allí, los vecinos y empresas podrán depositar de modo seguro sus neumáticos fuera de uso. La acción se realizará de 10 a 17 hs. 

Es importante recordar que, los NFU (neumáticos fuera de uso) son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes.

Los vecinos y las empresas que depositan los neumáticos reciben una serie de presentes y regalos como, descuentos en la compra de neumáticos y entrega de arbolitos, entre otros.

Por cuestiones de capacidad y logística no se reciben neumáticos de gran tamaño, como de tractores o maquinarias viales.

