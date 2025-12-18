Hoy llega el último Neumatón del año

Hoy comienza la campaña Donatón
Se trata de una estrategia diseñada por el Centro Regional de Hemoterapia, para alcanzar los 160 donantes voluntarios de sangre hasta el sábado 20 y asegurar el abastecimiento durante las fiestas de fin de año.
La jornada se realizará, de 10 a 17 hs, en la playa de estacionamiento del CCM, en Av. Paraguay 1240. El objetivo es evitar que las cubiertas sean arrojadas a la vía pública generando focos infecciosos. Hasta la fecha se lograron acopiar un poco más de 1.451 toneladas de neumáticos fuera de uso.
La Municipalidad realizará la 20º edición del Neumatón, la última del 2025. La jornada será en el Centro Cívico Municipal (CCM), ubicado en avenida Paraguay 1240.
Allí, los vecinos y empresas podrán depositar de modo seguro sus neumáticos fuera de uso. La acción se realizará de 10 a 17 hs.
Es importante recordar que, los NFU (neumáticos fuera de uso) son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes.
Los vecinos y las empresas que depositan los neumáticos reciben una serie de presentes y regalos como, descuentos en la compra de neumáticos y entrega de arbolitos, entre otros.
Por cuestiones de capacidad y logística no se reciben neumáticos de gran tamaño, como de tractores o maquinarias viales.
El Ejecutivo mejoró la propuesta inicial, manteniendo el pago cada 15 días entre diciembre y enero de 2026, e incrementando el monto del bono a $ 200.000 para enero.