El descargo de Coty Romero por las críticas sobre su cuerpo: "Me acepto así"

La reciente final de Gran Hermano (Telefe) dio mucho de qué hablar. Santiago Algorta levantó el título este año y apagó las luces de la famosa casa, y el resto de los hermanitos vivieron con euforia, adrenalina y emociones la gala desde el estudio.

Muchos ex jugadores de otras ediciones del reality también dijeron presente, algunos asistieron a la tribuna y otros como Coty Romero, formaron parte del staff que llevó adelante la transmisión en vivo para el streaming del canal de las pelotas. La correntina apareció en la alfombra azul con un look de elegante vestido lencero en satén rojo intenso, con escote fruncido y una rosa al cuello, pero recibió fuertes críticas por su estilismo. Lejos de eliminar las fotos o pelearse con los usuarios, aprovechó la situación para descargarse y reflexionar al respecto.

Una persona le preguntó directamente si estaba embarazada, y la joven le contestó: "No, tengo grasa que cubre el vientre, mi cuerpo es así y como estoy en mis días me veo más inflamada. Pero me encanta igual el cuerpo femenino en todas sus formas", puso en los comentarios.

Minutos después, escribió un extenso texto en sus historias de Instagram donde manifestó su sentir: "Hoy subí esta foto y antes de hacerlo dudé porque sabía los comentarios que vendrían. Me replanteé el querer cumplir con ciertos estándares y me siento orgullosa porque en otro momento de mi vida no lo hubiese hecho", comenzó explicando. Su mensaje dejó en claro su postura: "No quiero ser parte de una sociedad que tenga que dejar de comer para verse bien, ni tener que pasar por un quirófano para satisfacer a otros", dijo, enfatizando que su salud está por encima de todo.

Más adelante, Coty detalló las características de su cuerpo que a menudo son objeto de juicio, reivindicándolas como parte de su identidad: "Estoy en mis días, sí. Soy mujer, me veo más inflamada cuando tengo mi período, tengo grasa que cubre mi vientre, soy bajita y con piernas y caderas grandes. No tengo pechos perfectos y mis brazos son voluminosos. Pero esas son justamente las cosas que más amo de mí. Son las cosas que Dios me proporcionó y estoy agradecida de eso", mencionó.

La sentida reflexión de Coty Romero

En el pasado, la ex participante de Gran Hermano contó que sufrió de trastornos alimenticios, y en este sentido aclaró que va al gimnasio por salud en la actualidad, pero que no se cuida con las comidas, "porque me hace feliz comer sin pensar en lo que el resto quiere o no de mí". Y siguió en esa línea: "al final del día sólo importa lo que yo quiero porque es mi vida, mi elección y porque la única persona que va a vivir conmigo hasta el día que me muera, soy solo yo".

Un punto clave de su mensaje fue su deseo de mostrarse transparente con sus seguidores y sentirse bien consigo misma: "Quiero que vean mi cuerpo tal y como es, con celulitis, con grasa, con manchas y más, así natural". También reveló que hace tiempo no se somete a procedimientos estéticos: "Hace tanto que no me inyecto nada, no quiero, porque me acepto así, me amo más que nunca y porque soy esto y ojalá más personas puedan sentir lo mismo y poder aceptarse sin más".

Finalmente, la influencer expresó: "Ser reales, con menos estereotipos que nos encasillen. Cuidarnos solo para nuestro bienestar. Ojalá vos, que te sentís juzgada/o y/o insegura/o por alguna razón, puedas entender esto y puedas abrazar tus ‘defectos’ que te hacen ser quien sos". Y cerró con una reflexiva frase: "Ámense, con o sin panza, altos o bajos, con pelitos por todas partes o con partes en donde cuesten crecer pelitos. No saben lo afortunados que somos de tener un cuerpo, poder movernos, ser libres y tener salud sobre todo".