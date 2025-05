Las patologías respiratorias son la principal causa de consulta en el primer nivel de atención

Son situaciones prevenibles con vacunas, correcta higiene de manos y evitando el contacto con personas enfermas. Las madres no deben suspender la lactancia a su bebé, pero deben tomar precaución para no contagiarlo.

En esta época del año, la prevalencia de las patologías que se atienden en el primer nivel de atención son las afecciones respiratorias. Al respecto, Marta Maturana, médica pediatra del centro de salud de Villa Lavalle, dijo que “esto ocurre principalmente porque los niños ya han comenzado el ciclo lectivo, lo que hace que haya más contagios, porque en el ámbito escolar se comparten espacios, botellas, etc.”

La profesional explicó que “lo que más se ve son faringitis, rinitis y resfríos, y en las últimas semanas se presentan cuadros de espasmo bronquial”.

También dijo que “después de la pandemia, hay muchos chicos híper reactivos, porque muchos de ellos estuvieron aislados en su casa y no tuvieron contacto con los virus, que ahora vienen potenciados”.

Entre los factores que favorecen el contagio, la médica citó el hacinamiento familiar. “Hay familias numerosas que comparten una habitación, por el frío mantienen las ventanas cerradas, o duermen en una misma cama, lo que potencia el riesgo”, dijo.

Agregó que “las enfermedades respiratorias son prevenibles, cuando ocurre un cuadro grave es porque no se tomaron los recaudos necesarios a tiempo, como aplicarse las vacunas o higienizar correctamente las manos”.

Las principales medidas de prevención, para muchas enfermedades, son el correcto lavado de manos, el uso de alcohol en gel y la buena ventilación de los ambientes. “La higiene de manos evita el contacto con los virus y su traspaso a otras personas”, dijo Maturana.

Pautas de cuidado

Lavado de manos de niños y adultos, sobre todo al manipular alimentos.

Lactancia materna exclusiva desde el nacimiento hasta los seis meses.

Si la madre está resfriada, no debe suspender la lactancia, aunque debe tomar recaudos para no contagiar al bebé, como higiene de manos y uso de barbijo.

Las embarazadas deben vacunarse contra la gripe y contra el virus sincicial respiratorio.

Los niños deben estar vacunados con todas las vacunas del calendario nacional, según su edad.

“Las vacunas son seguras y no tienen contraindicación, por cualquier duda se debe consultar al personal de salud”, dijo Marta Maturana.

Primera respuesta

La médica instó a la población a concurrir a los centros de salud del primer nivel de atención ante los primeros síntomas respiratorios. “Los centros de salud están preparados para atender casos de infecciones respiratorias y, en el caso de que algún paciente requiera una atención de mayor complejidad, por una situación de excepción, se lo deriva al hospital”, expresó Marta Maturana.

También se refirió a la responsabilidad de los adultos frente a niños con síntomas. “No se deben minimizar los síntomas en un niño; hay que evitar la automedicación, no recurrir a remedios caseros, que pueden producir intoxicación, y acudir a la consulta médica de manera temprana”.

Si un niño presenta dificultad para respirar, irritabilidad, secreción nasal, no tiene apetito o no duerme bien, se lo debe llevar al centro de salud sin demora. Si tiene edad escolar, no debe concurrir a la escuela para evitar nuevos contagios. Los medicamentos que se le dan al niño, sobre todo si es menor de dos años, deben ser prescriptos por un médico.

“El primer nivel de atención fue creado para que la gente tenga el servicio de salud cerca y no tenga que ir a un hospital”, dijo Maturana, agregando que “en el centro de salud se puede resolver la mayoría de los problemas, y en el caso de no se pueda, se gestiona y coordina la derivación a donde corresponda”.

En la época invernal, en los centros de salud se habilitan espacios denominados sala de internación abreviada (SIA), que cuentan con camilla, saturómetro, medicamentos y todo lo necesario para asistir a un paciente con síntomas respiratorios. Allí se evalúa al paciente y se lo mantiene en observación durante unas horas. Si hay mejoría, la persona vuelve a su domicilio con las indicaciones a seguir, si el cuadro persiste, se gestiona la derivación.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación