Tremenda agresión en un partido de básquet amateur en Bahía Blanca

El deportista tuvo que ser hospitalizado. La víctima efectuó la denuncia y no le aceptó las disculpas al agresor.

Un violento episodio sacudió a la Liga Amateur de Básquet (LAB) de Bahía Blanca durante el fin de semana, cuando Claudio Ramírez, jugador de uno de los equipos participantes, fue brutalmente agredido por un rival durante un encuentro disputado en una de las canchas del club Liniers.

Según la denuncia presentada por Ramírez, el agresor, identificado como Matías Madami, lo atacó por la espalda con un golpe de puño en el rostro, lo que lo derribó al suelo. Una vez en el piso, Madami le propinó una patada en la cabeza que lo dejó inconsciente.

El incidente ocurrió en medio de una discusión entre Ramírez y otro jugador, presuntamente cuñado de Madami. Testigos del hecho relataron que, sin mediar palabra, Madami intervino violentamente, desencadenando la agresión.

La situación generó conmoción en la comunidad deportiva local, y diversos usuarios compartieron en redes sociales su repudio al ataque. La Cooperativa de Árbitros de Básquet de Bahía Blanca, emitió un comunicado condenando enérgicamente la violencia y expresando su solidaridad con Ramírez.

Tras el ataque, Ramírez fue trasladado a un centro médico para recibir atención por las heridas sufridas. Aunque ya se encuentra en su domicilio, deberá continuar con tratamiento médico debido a la gravedad de las lesiones.

Madami, quien juega en los equipos All In y Urgara, habría intentado disculparse con Ramírez a través de mensajes de WhatsApp. Sin embargo, la víctima no aceptó las disculpas y le informó que presentaría una denuncia penal.

La causa está siendo investigada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 7, a cargo de la fiscal Marina Lara. Se espera que en los próximos días se tomen declaraciones a los testigos y se analicen las pruebas disponibles para determinar las responsabilidades correspondientes.