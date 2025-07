La tranquilidad de Franco Colapinto ante los rumores de su posible salida de Alpine

El rendimiento de Franco Colapinto en Alpine no está siendo el esperado por Flavio Briatore. El piloto argentino no sumó puntos en sus cinco presentaciones de regreso a la Fórmula 1 (Imola, Mónaco, Barcelona, Canadá y Austria), incluso en el Red Bull Ring terminó 15° en una carrera más que compleja para el equipo francés.

Estos resultados provocaron que el asesor ejecutivo y director de equipo comenzara a cuestionarse sobre el futuro del pilarense en el Gran Circo. Es por ello que en las últimas horas salió la noticia de que Valtteri Bottas, piloto reserva de Mercedes, podría tomar su lugar a fines de esta temporada o en el mejor de los casos, para el 2026.

Franco Colapinto se mostró tranquilo sobre los rumores de su posible reemplazo en Alpine

A partir de estos rumores, el argentino salió a hablar sobre su situación, se mostró calmado sobre su futuro en Alpine y dejó en claro la confianza de Briatore sobre él: "No, no estoy realmente preocupado. Flavio (Briatore) me brindó mucho apoyo y confía en mí".

Por otro lado, Franco Colapinto hizo un análisis de sus primeras cinco carreras a bordo del A525: "Creo que, como equipo, estamos enfocados en mejorar el auto. Hoy nos vimos un poco débiles y necesitamos dar un paso adelante. Siento que el auto ha sido un poco complicado de manejar para mí en este momento. No es muy consistente. Es rápido, pero no me dio la confianza que necesitaba para empujar en las curvas rápidas. Fue un fin de semana difícil. En general creo que dimos algunos pasos hacia adelante, pero sentí que algo no terminó de encajar", aseguró.