Calmó a un ladrón con Netflix y un cigarrillo, terminó dormido en su cama

El asaltante de 26 años ingresó primero a un domicilio en la ciudad de Santa Fe, y logró escapar. Pero luego se metió en la casa de la segunda víctima, quien se defendió: "No me violes, puedo ser tu mamá".

Un joven de 26 años fue detenido en la ciudad de Santa Fe luego de ingresar a dos viviendas a robar. Pero en la segunda casa a la que entró, no solo quiso delinquir, sino que intentó abusar de la dueña de la casa, quien logró calmarlo con un cigarrillo y Netflix: “Se quedó dormido”.

En primer lugar, cerca de las 6 de la mañana, una vecina del barrio informó a través del WhatsApp vecinal que un desconocido ingresó por la ventana de su casa. Robó una notebook y se escapó por los techos y las terrazas hasta meterse en otra casa donde se encontró a la segunda víctima.



Una mujer dormía en su habitación y se despertó con el ladrón encima. “Eran las 6:45 de la mañana. Veo un hombre que entra por mi ventana y se me abalanza, me tapa la boca y me dice: ‘No grites porque te hago boleta’. Me empezó a besar, me decía ‘dame un beso’. Yo dije ‘soné acá’”, contó la víctima.

“Le pedí que no me hiciera nada, le dije que tenía hijos, que podía ser su madre. Él dudaba entre sacarse el pantalón o escucharme. Le pregunté por qué hacía esto. Me dijo que no tenía trabajo, que su mamá tenía leucemia”, detalló la mujer.

Fue entonces que contó cómo lo calmó: “Le ofrecí un café, pan con queso, una gaseosa. Me pidió un cigarrillo. Le pregunté si quería ver algo en Netflix. Le puse una serie y se quedó dormido”.

Mientras dormía, mandó un mensaje a WhatsApp para pedir ayuda e ideó un plan para sacarlo de la casa. “Le dije que la policía no se iba a ir, que lo podía llevar al médico y hacerme pasar como su madre. Lo convencí para que se cambie. Salimos juntos, abrazados, y caminamos una cuadra y media”, agregó.

Como la Policía patrullaba la zona, lo detuvieron en la intersección de Primero de Mayo y Obispo Gelabert. El joven fue trasladado a la comisaría 1ra. y quedó a disposición de la Justicia.