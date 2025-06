Amenazó de muerte a Javier Milei por televisión y terminó detenido

En el marco de la marcha en repudio a la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner, un hombre amenazó de muerte al presidente Javier Milei en televisión y terminó detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

"Lo vamos a matar a Milei. Andate Milei. Vende patria", dijo el hombre que se identificó como "Joel Pesci" ante el móvil de La Nación +. Inmediatamente el periodista Esteban Trebucq denunció que el manifestante había cometido un delito.

"Ya está detenido por la PSA. Amenazas, respuesta inmediata", informó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a través de su cuenta de X en una publicación en la que incluyó el video de la amenaza.

Minutos después, el hombre habló con TN y brindó detalles de su situación: "Yo salgo en un noticiero puteando contra Milei con bronca como todo argentino por lo que estamos pasando. No hay trabajo, no hay nada. Me expreso y le mandan una orden a la policía para que me detengan a mi por faltarle el respeto a Milei. Me retuvieron el documento y me quieren hacer una causa", comentó.

El Código Penal argentino establece penas para las amenazas, especialmente cuando se dirigen a funcionarios públicos. El artículo 149 bis, por ejemplo, establece penas de prisión para aquellos que amenacen a funcionarios públicos en relación con sus funciones. Si la amenaza se considera dirigida a un funcionario público, como el presidente, las consecuencias legales pueden ser más severas.