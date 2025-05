Defensa del Consumidor labró actas a entidades extra bancarias del interior que cobraban plus

La Secretaría de Defensa del Consumidor realizó operativos de control en distintas localidades del interior provincial para verificar que entidades como Rapipago, Cobro Express y similares no cobren cargos adicionales al momento de pagar facturas, boletas o talones.

La Secretaría de Defensa del Consumidor se encuentra realizando operativos de control en el interior de la provincia, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la Resolución que prohíbe a entidades como Rapipago, Cobro Express y similares cobrar un plus adicional al momento de pagar facturas, boletas y talones de pago.

La titular del organismo, María Pía Saravia, aseguró que el objetivo central es evitar que los consumidores sean obligados a pagar sumas fijas, variables o porcentajes adicionales al momento de abonar impuestos, servicios o cualquier tipo de talón de pago, previniendo esta práctica comercial abusiva que afecta directamente el bolsillo de los consumidores.

Los operativos, encabezados por el área de Inspecciones a cargo de María Antonieta Frías, se realizaron en las localidades de Vaqueros, La Caldera, Cerrillos, San Lorenzo y Orán, y se extenderán al resto de la provincia. Los consumidores pueden denunciar esta práctica a través del sitio web www.consumidorsalta.gob.ar

Durante las inspecciones se detectaron prácticas comerciales abusivas en varios municipios. En La Caldera, por ejemplo, solo uno de los tres locales inspeccionados cumplía con la normativa; incluso uno de ellos exhibía un cartel que informaba el cobro de $500 por extracción de dinero, motivo por el cual se labró el acta de infracción correspondiente.

En la delegación de Orán se labraron actas de infracción a los diez locales inspeccionados. En el municipio de Cerrillos, se labró acta a un local de Rapipago que no exhibía el cartel informativo sobre la prohibición de cobrar plus y que, además, no contaba con el libro de reclamos, situación similar a la encontrada en una sucursal de Pago Fácil en Vaqueros y San Lorenzo.

Además del control sobre el cobro de plus, se verificó la correcta exhibición del cartel obligatorio que debe informar y advertir al consumidor sobre esta disposición.

Dicha cartelería debe estar colocada en la línea de cajas y en el ingreso de los locales. Los responsables de los comercios pueden descargar el cartel desde el sitio oficial http://www.consumidorsalta.gob.ar





