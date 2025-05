En la provincia se aplicaron más de 27 mil dosis por la Semana de la Vacunación en las Américas

En el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas y la Semana Mundial de la Inmunización, que se desarrolló del 26 abril al 3 de mayo, se administraron 27.026 vacunas en diferentes hospitales y centros de salud de la provincia de Salta.

Bajo el lema, “Tu decisión marca la diferencia. Inmunización para todos", en esa semana se intensificó la aplicación de inmunizantes para completar esquemas y proteger a la población de enfermedades inmunoprevenibles.

Durante la semana, se instalaron puestos de vacunación en diferentes puntos de la provincia, se realizaron operativos en territorio, ferias de salud, visitas a escuelas y recorridos por los domicilios a cargo de agentes sanitarios.

La jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, explicó que, las vacunas son seguras, efectivas y salvan vidas. “En Argentina, gracias a las inmunización, desde el 2000 no hay casos autóctonos de sarampión, desde 2009 no se registraron casos de rubéola congénita, desde 1984 no hay poliomielitis y desde 2006 no hay difteria”.

Por su parte, la especialista en Gestión de Programas y Alianzas de la OPS, María Cecilia Marzoa participó de las actividades por la Semana en las Américas y dijo que “hace tiempo venimos trabajando junto a la provincia de Salta en materia de cooperación técnica, y valoramos profundamente este tipo de iniciativas que abren las puertas del hospital a la comunidad”.