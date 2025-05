Diputada de LLA denuncia corrupción en PAMI para financiar a Karina milei

En los últimos días estalló un escándalo por coimas en La Libertad Avanza (LLA) luego de que Viviana Aguirre, diputada provincial suplente y excoordinadora contable de la Unidad de Gestión Local (UGL) VII de PAMI, denunció que la hicieron renunciar a su trabajo para convertirse en "directora" del organismo, pero que debía entregar "un millón de pesos de retorno". Además, vinculó a Sebastián Pareja, presidente del partido en la provincia de Buenos Aires.

"En mi caso eh creí que Javier Milei iba realmente a cambiar el país. Era la primera vez que me metía dentro de la política. Hice caso, puse más de $15 millones para la campaña de mi bolsillo, junto al doctor Raúl Simoneto", relató este lunes la exfuncionaria, en diálogo con Radio 10.

El monto, según detalló, se debe a que "hay muchos gastos en café, en viajes, en reuniones". Además, reveló que "fui fiscal general y puse muchos fiscales en la ciudad de la Plata en paralelo a Carolina Píparo, porque ella no te dejaba tampoco trabajar". "Tuve que hablar con Javier que me dio la derecha para poder seguir un segundo camino para poder fiscalizar y poder trabajar", señaló.

En cuanto a las ventas de candidaturas denunciadas en LLA, Aguirre develó que "me avisaron que Pareja las vendía a u$s100". "En mi caso no me pasó, me dio una mano Carlos Kikuchi para para poder estar en en la lista, obviamente por mi trabajo. Yo no tuve que comprar el cargo, los $15 millones que puse fueron para la logística de la campaña", añadió.

"Kikuchi se separó en el momento en que se dio cuenta que la cosa venía mal. No era lo que el Presidente nos había dicho que iba a hacer, obviamente terminar con la casta, que todos sabemos que la casta la sigue teniendo y siguen metiendo casta y sobre todo gente muy mala, con el narcotráfico, con violaciones, con maltrato a las mujeres. Ustedes verán todo el prontuario que tienen ellos dentro de LLA", apuntó.

"En ese momento Juan Esteban Osaba, que es mano derecha de Pareja, me hizo renunciar a mi trabajo y un mes después me dijo, 'Vivi, ya vas a entrar como directora de PAMI, me tenés que dar un millón de pesos de retorno', pedían del 5% en adelante según el sueldo y que firmara papeles ilegales", afirmó la mujer. "Cuando rechacé eso, a los días me sacaron del cargo. A mí y a todo mi equipo", relató.

Además, Aguirre denunció un sistema sistemático de corrupción en el manejo de fondos del PAMI: "Los desvíos se manejan desde PAMI central. Se arregla con prestadores médicos, geriátricos, centros de día. Cobran aparte por servicios que el PAMI ya cubre al 100%. Es una estafa".

La dirigente también reveló situaciones dramáticas en geriátricos inspeccionados por su equipo. "Encontramos una señora fallecida por desnutrición. Había abuelos con sarna, cocinas inmundas. Filmamos todo. Cuando pedí una auditoría a PAMI central, no me respondieron hasta que los amenacé con ir a los medios. Al otro día mandaron 20 auditores". describió.

Según su testimonio, las represalias no tardaron en llegar. "Nos amenazaban, nos bloqueaban las computadoras, nos apretaban con el presentismo. Todo manejado por los gremios y las autoridades locales", aseguró. Finalmente, Aguirre y su equipo fueron despedidos. "Nos llamaron un viernes mientras íbamos a llevar denuncias a PAMI central y nos dijeron que ya estábamos desvinculados. Nadie nos dio la cara", cuestionó.

"Tardaron tres meses en tomarnos la denuncia. Kikuchi tuvo que intervenir para que pudiera ratificar. Luego quisieron llegar a un arreglo para que la retire", planteó, y manifestó que "me armaron una denuncia desde Recursos Humanos del PAMI. Todo está armado y lo voy a probar".

Al cierre de la entrevista, Aguirre afirmó que lo denunciado no es un caso aislado. "Esto pasa en todo el país, no solo en PAMI, también en ANSES y otros organismos. Es un saqueo sistemático al pueblo argentino. A los jubilados los abandonan y encima los reprimen cuando salen a reclamar", concluyó.