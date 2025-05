Presentaron el balance de la Serenata a Cafayate con una ganancia de más de $ 158 millones

La intendenta de Cafayate, Rita Guevara, presentó el balance de la última edición de la Serenata a Cafayate en un acto en el Centro de Convenciones.

El informe económico municipal indica que, durante las tres noches del festival, se ingresaron $1.377.211.314,00 y se registraron egresos por $1.219.186.488,73. Esto arrojó una ganancia neta de $158.024.825,27 para las arcas municipales y la economía regional.

Benefició a los emprendedores y comerciantes de diferentes rubros ligados al turismo y los servicios gastronómicos y hoteleros. Guevara remarcó que “el impacto positivo en los emprendedores locales y la posibilidad de que la comunidad disfrutara de una celebración cultural de gran envergadura” fueron los aspectos más destacados de la edición.

Según la información trascendida, el costo del festival serenatero sería de cerca de 30 millones de pesos, el cual es gratuito y convocó a cerca de 50 mil personas que participaron del evento. Lo llamativo es que, en venta de bebidas, el municipio habría recaudado solo 7 millones de pesos lo que resultaría en un valor negativo de 27 millones de pesos que no queda claro si está contemplado en el cálculo final del festival mayor o es una cuenta que se registra por separado y como se pagó ese monto que no logró generar lo suficiente para que el municipio no pierda.