Muerte de bebés en Córdoba: la fiscalía pidió prisión perpetua para la enfermera Brenda Agüero

En el cierre de sus alegatos por el juicio por la muerte de cinco recién nacidos y el intento de homicidio de otros ocho en el Hospital Neonatal de Córdoba, la fiscalía pidió este miércoles la pena de prisión perpetua para Brenda Agüero, la enfermera que llegó acusada como la única autora posible de los crímenes.

El pedido fue presentado ante la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7ª Nominación de Córdoba, durante la segunda jornada de alegatos. Los fiscales Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Balestrini habían argumentado durante varias horas por qué, según ellos, la única explicación posible para las descompensaciones de los bebés sanos es la intervención directa de Agüero.

Sostuvieron que la acusada estaba presente en todas las fechas en las que ocurrieron los 13 episodios y que las inyecciones de potasio e insulina detectadas fueron aplicadas de manera intencional.

La enfermera, según la acusación, buscaba destacarse frente a sus colegas siendo la primera en advertir los síntomas para que sus superiores la vieran como apta para pasar del área de Obstetricia al servicio de Neonatología.



“Fui muy exhaustivo al tratar de explicar cómo se construyó este trabajo y cómo se dio la verificación de la utilización de un método. Ninguna de las partes pudo hacer una sólida contradicción de nuestro informe”, dijo Ruiz Moreno durante su exposición, confiado en que el tribunal dictará una condena.

Qué penas pidieron para el resto

En la audiencia de este miércoles, además del pedido de perpetua para Agüero, la fiscalía solicitó penas para los otros 10 imputados, que están acusados por encubrimiento, omisión de deberes y falsedad ideológica.

Según detallaron las fuentes judiciales consultadas por Infobae, el ex ministro de Salud cordobés Diego Cardozo, el ex secretario de Salud Pablo Carvajal y el ex jefe del Área Legales del mismo Ministerio Alejandro Gauto podrían recibir tres años de prisión condicional y tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Para la ex directora del Neonatal, Liliana Asís, los fiscales pidieron cuatro años de cárcel e inhabilitación por tres años. Lo mismo requirieron para el ex subdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Julio Escudero Salama, aunque en este caso la inhabilitación reclamada es todavía un poco mayor, por cuatro años.

Por otra parte, solicitaron tres años de arresto de ejecución condicional e inhabilitación por igual periodo de tiempo para las médicas Martha Gómez Flores y Adriana Luisa Moralez.

Además, consideraron una pena de un año de cárcel para Claudia Ringelheim, especialista en Obstetricia y Tocoginecología, y María Alejandra Luján, ex jefa de guardia, además de que ambas no ejerzan la actividad durante 12 meses. Y por último, para Blanca Alicia Ariza, ex jefa de Enfermería del hospital, el pedido fue de un año de inhabilitación.

A cada uno de ellos se le atribuyen distintos roles dentro del encubrimiento de lo que ocurrió entre marzo y junio de 2022 en el hospital, según la hipótesis del MPF.

Cardozo, Carvajal, Asís y Gauto están acusados por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho y por su calidad de funcionarios públicos. Ringelheim, Gómez Flores, Moralez, Escudero Salama y Luján fueron señalados por no cumplir con sus deberes como funcionarios públicos y por falsedad ideológica. En tanto, Ariza fue imputada por omisión de sus deberes como funcionaria pública.

De acuerdo al cronograma que maneja el tribunal, el lunes próximo será el turno de las querellas, que también expondrán sus argumentos ante los jueces Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman, junto al jurado popular.

El caso

La enfermera Agüero está detenida en la cárcel de Bouwer desde el 19 de agosto de 2022. Los casos ocurrieron entre el 18 de marzo y el 7 de junio de ese año. Recién el 4 de julio se presentó la denuncia judicial, pese a que decenas de personas ya sabían de la seguidilla de muertes y descompensaciones.

Las últimas víctimas fatales fueron Angeline Cornelio Rojas y Melody Luz Molina, quienes fallecieron el 6 y 7 de junio. Antes de eso, tres bebés habían muerto y otros ocho se habían descompensado sin causa aparente. Los partos habían salido bien y los recién nacidos estaban sanos, al igual que sus madres.

Durante su declaración en el juicio, Agüero negó todos los cargos y volvió a decir que es inocente. “Soy muy consciente de lo que me acusan, pero yo no fui. Llevo tres años detenida, lo digo y no lo puedo creer, todo este tiempo por algo que no cometí”, dijo ante el tribunal.



La imputada se negó a responder preguntas, y explicó que decidió hacerlo por “el nivel de agresividad” con el que la tratan los fiscales y querellantes. También justificó por qué sonríe en algunas audiencias, gesto que había sido cuestionado por los padres de las víctimas. “Lo único que hago es sonreírle a mi mamá para que sepa que estoy bien”, explicó. “Me mataron en vida. Aunque tenga la bendición de poder salir, afuera tengo la vida arruinada”, sostuvo.

La enfermera también se dirigió a los padres de los bebés fallecidos. Varios abandonaron la sala cuando la escuchaban. “Puedo decir que comprendo el dolor de las madres, pero yo no fui. Me están acusando de homicidio e intento de homicidio cuando yo no fui”, repitió.