Sebastián Villa: "Independiente Rivadavia es mi casa"

Desde su llegada a Independiente Rivadavia hace menos de un año, Sebastián Villa se transformó en la gran estrella del equipo y en el motor de los sueños leprosos. El colombiano fue clave para sacar a los azules de los puestos de descenso y se consolidó como un pilar fundamental para el plantel de Alfredo Berti, que da pelea y busca meterse en los octavos de final del Apertura. El colombiano, que encontró una gran comodidad en la provincia y el club, habló sobre su actualidad, elogió a la institución y se expresó sobre el futuro de su carrera en una entrevista con Canal 7.



Sobre la actualidad que atraviesa tanto en lo personal como en lo colectivo, el ex Boca destacó: "Estamos viviendo un momento muy bonito, no solo yo sino todos mis compañeros e Independiente Rivadavia como club. Estamos contentos, haciendo un gran trabajo y los hinchas nos lo reconocen cada vez que van a la cancha. Tratamos de dar lo mejor para el club, qué es lo más importante, y estamos contentos con esta etapa".

Luego agregó: "La Lepra es muy familiar, es algo muy bonito porque la gente transmite esa energía y esa pasión por el fútbol. A veces me mandan cartas y me hacen llegar bonitos mensajes. Yo trato de transmitir en la cancha, de estar muy conectado y estamos viviendo un gran momento todos".

El nacido en la ciudad de Bello, Antioquia, también habló de las dos finales que se vienen por delante: "Vamos partido a partido, ahora nos quedan dos finales que son importantísimas para nosotros. Vamos a Santiago del Estero (contra Central Córdoba) e intentaremos conseguir un grandísimo resultado para pensar en el partido que tenemos en nuestra casa contra Defensa y Justicia, que es el último".



Además, Villa elogió al club, al cual le tomó un enorme cariño y en donde pudo volver a lucirse: "Independiente Rivadavia para mí es prácticamente mi casa, porque aquí tuve la oportunidad que muchos clubes no me dieron cuando estuve en una situación difícil. Eso va a quedar marcado en mi vida. La oportunidad que me dio el presidente (Daniel Vila), la oportunidad que me dio el club, de venir y resurgir como el Ave Fénix y el apoyo que me han dado los hinchas para mí no tiene precio. Y la verdad es que todos estos meses que me quedé, lo hablé con Daniel y le di mi palabra de que yo soy un tipo leal. Él me apoyó en uno de mis peores momentos y me quedé todo este tiempo acá agradeciendo todo el apoyo que me dieron. Yo soy una persona agradecida" soltó.

Finalmente, el atacante se expresó acerca de su futuro y el mercado de pases venidero, en donde varias instituciones del extranjero ya mostraron interés en contratarlo: "He visto en las redes que han puesto muchas cosas, pero yo soy un tipo más tranquilo y eso se lo dejo a mi representante, que está trabajando. No voy a negar que tenemos muchas ofertas. Y bueno, vamos a tomar la mejor decisión para el club. También yo tengo proyectos, soy un ser humano y un deportista, pero agradezco la oportunidad que me dio Independiente Rivadavia y esperamos que las partes se pongan de acuerdo y sea lo mejor para el club".