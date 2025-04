Más de 100 vecinos asisten por día a la Fábrica Municipal

Este espacio es clave para el desarrollo de los emprendedores que no cuentan con maquinaria ni herramientas para trabajar. Además, se brindan talleres gratuitos y asesoramiento.

Desde su apertura el pasado 6 de enero, la Fábrica Municipal de la zona sudeste se convirtió en un punto de encuentro para el trabajo, la capacitación y el desarrollo de los emprendedores locales.

La Fábrica recibe a diario a más de 100 personas que utilizan sus instalaciones para avanzar con sus emprendimientos.

«Tenemos rubros como gastronomía, textil, reparación de celulares, herrería y soldadura. Además, el espacio cuenta con una sala de estudio con computadoras disponibles, una guardería para hijos e hijas de emprendedores, y capacitaciones permanentes. Muchas mamás vienen a estudiar y dejan a sus chicos en la guardería, lo cual permite que puedan aprovechar al máximo las oportunidades que brinda este lugar», afirma la coordinadora de la Escuela de Emprendedores, Claudia Vilte.

La funcionaria detalló además que, debido a la gran demanda, la cocina será ampliada en los próximos meses.

Por su parte, Lucía, vecina del barrio Gauchito Gil, quien asiste a la fábrica todos los días comentó: “Hago bollitos para vender, galletas y un poco de todo. Esto me ayuda mucho, me da ánimo para seguir adelante, es una salida laboral para los que no tenemos un trabajo fijo”.

Cabe recordar que los vecinos interesados pueden sacar turno para usar los talleres de la Fábrica a través de la página web de la Municipalidad, redes sociales o de forma presencial. Los turnos son de tres horas, de lunes a viernes de 8 a 20.

Asimismo, los viernes por la mañana se brinda asesoramiento especializado para emprendedores a cargo de Gonzalo Rumi.

Los asistentes pueden realizar consultas sobre cálculo de costos, armado de modelos de negocio, herramientas clave para fortalecer o iniciar un emprendimiento, todo de manera gratuita.