El escandaloso vínculo de Mariana Brey en la separación de Yuyito y Milei: “Se la presentó…”

Con esto, una serie de teorías alrededor de la separación se empezaron a disparar durante las últimas horas. ¿Qué pasó? ¿Por qué Yuyito y Milei decidieron romper si hasta hace apenas unos días ella se mostraba súper enamorada de él utilizando incluso unos simpáticos muñecos en su programa? ¿Hubo terceras en discordia? Todas preguntas que de momento no tienen una respuesta oficial, principalmente porque ella no quiso dar los motivos y prefirió guardar esos detalles para su intimidad.

Pero obviamente, al ser una noticia tan bomba y entender que desde hace un tiempo había algún que otro cortocircuito, Yanina Latorre reveló un fuerte detalle en su programa: la impensada conexión de Milei con la periodista Mariana Brey que habría desatado toda la furia de Yuyito justo antes de la separación.

“Dolor país: se separó Yuyito González del señor presidente de los argentinos, Javier Milei. El lunes que empezó su programa (Yuyito) le dedicó su programa a él. Yo dije en diciembre que ella tenía el boleto picado. A mí me lo dijo alguien del entorno de Milei. Ellos se iban a mudar juntos, pero eso nunca ocurrió”, comenzó diciendo Yanina en Sálvese quien pueda

CUÁL ES LA CONEXIÓN ENTRE JAVIER MILEI Y MARIANA BREY TRAS LA RUPTURA CON YUYITO GONZÁLEZ

“Se separaron hace meses, Javier la consideraba muy densa, él no quería quilombos. Él siempre ponía terceros para no estar a solas con ella. La quiere mucho, pero la relación no iba más. Él es un caballero, jamás va a hablar mal de una mujer con la que estuvo”, siguió explicando la angelita.

Por otro lado, Yanina dijo que Yuyito hizo todo lo posible para seguir con la relación pero que no hubo vuelta atrás: “Se veían muy poco. Ella la luchó, tuvieron más bien una crisis… pero hacía un show muy pedorro”. Sin embargo, en ese momento vinculó a Milei con Brey: “Cuando fue la nota de Fantino con Milei en Neura y con Mariana Brey… ella se fue ofendida de esa nota”.

Tras deslizar los celos de la exvedette con Mariana que luego derivaría en la ruptura definitiva, expusieron un video donde Nancy Pazos daba algunos detalles en su programa radial. “Brey se está preparando. La última nota vez que estuvo con Yuyito fue el día de la nota. Ahí conoció a Mariana Brey y fue el final. Fantino se la presentó”, explicaron en dicho ciclo.

En este punto y luego de escuchar a su colega, con quien dijo por primera vez estar de acuerdo en una opinión, Yanina reveló cómo fue esa entrevista que Fantino junto a Brey le hacen a Milei en su streaming: “Dicen que Milei la miró durante cuatro horas…”. Este habría sido el final de su relación con Yuyito. ¿Será este un nuevo renacer en la vida sentimental del presidente?