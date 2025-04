“Soy consciente…”: la sorpresiva confesión de Paulo Dybala sobre su futuro que impacta en Boca

En el día de la fecha, Paulo Dybala concedió una entrevista con los periodistas y hermanos Gastón y Esteban Edul donde habló sobre varios temas. Acorde a SomosBoca, uno de los tópicos más interesantes tuvo como eje el fanatismo que su familia siente por Boca.

Estas fueron sus palabras: “Mi viejo era fanático de Boca, cuando venía a jugar a Córdoba íbamos a la cancha. Me encantaría jugar en Argentina, lo tengo en mi cabeza. Pero no sé si va a pasar”.

Mientras que además hizo mención a la figura de Leandro Paredes: “Soy consciente del cariño del hincha de Boca porque lo veo en redes, hay fotos mías de cuando soy chiquito. También está lo que dijo Paredes. Es lindo porque nunca jugué en La Bombonera. Ahora me invitó a ver Boca vs. Benfica”.

Tevez sobre la fallida vuelta de Paredes

Por otro lado Carlos Tevez concedió una entrevista con “Olga” donde habló sobre múltiples temas. El tópico el más interesante tuvo como eje el fallido regreso de Leandro Paredes a Boca en el último mercado de pases: “Es fácil hablar desde afuera, de ‘ser hincha’, de querer que venga alguien, es muy personal. Él con su familia qué resigna y el club no se va a endeudar si querer traer a Paredes. Es lo que entiendo mirándolo desde afuera”.

Además agregó lo siguiente: “Las dos partes tienen sus razones y por eso no se dio. Yo no puedo opinar porque un día me levanté y le dije a Vane ‘Nos volvemos a la Argentina’ y volvimos a la Argentina. Quería jugar en plenitud en el club que amo”.

También recordó su salida de la Juventus: “Ya le había dicho el año previo al presidente de la Juventus que jugaba ese año y quería volver. Le dije que si llegaba a la final de la Champions, me volvía. Entonces me dijo ‘si llegás a la final de la Champions te dejo ir’, y cumplió su palabra. Sabía que jugaba la final y me volvía al club de mis amores, volví porque quería”.

Finalmente cerró con estas palabras: “La gente reconoce mi regreso, más por lo que pasó con Paredes. Aunque no tienen nada que ver, son cosas personales. Cuando lo atacan y dicen ‘Tevez volvió’, son cosas personales que uno tiene que elegir. Me gustaría ver a Paredes en Boca. Pero son decisiones y volverá cuando crea necesario, sea el año que viene o cuando sea”.