Priscila Heldes, la voleibolista que jugó embarazada de 5 meses: “Me piden no caer con la panza”

Pese a su avanzado estado, la capitana del Fluminense no quiso abandonar la temporada deportiva y fue tendencia en las redes sociales por su último video.

Priscila Heldes fue tendencia en las redes sociales después de que se viralizara un video en el que se la ve jugando un partido con una gran panza de embarazada, que generó algunas polémicas entre los fanáticos del deporte.

En los sitios que reprodujeron las imágenes de los cuartos de final de la Copa Brasil, se pueden leer comentarios elogiosos a su situación, pero también otros cargados de preocupación y críticas con firmes pedidos de que deje la actividad.

Lo cierto es que la capitana del Fluminense de Brasil no es ninguna irresponsable y tiene todo en regla con su médico para disputar la exigente temporada deportiva.

“Desde que descubrí mi embarazo, fui a la doctora. Ella me acompaña hasta ahora y me dijo: ‘Si estás bien, seguí. ¡Métele con todo!‘”, contó la jugadora de 35 años que tiene un embarzo de cinco meses. El diagnóstico fue claro: mientras se sintiera bien, pudiera entrenar con normalidad y tomara precauciones específicas, no había razón médica para dejar de competir.

“Me falta una semana para completar los seis meses. Es muy especial vivir este momento con mi hijo”, confesó Priscila en una entrevista con Marie Claire, una famosa presentadora de Brasil.

Lejos de considerar el embarazo como un obstáculo, la jugadora lo vive como una etapa luminosa y poderosa, compartida con el pequeño Emanuel, su primer hijo, quien nacerá en julio.

Aunque tuvo que adaptar algunos movimientos y, como ella misma aclara, “evitar caer con la panza”, continúa desplegando su talento con la energía de siempre.

La deportista no tomó la decisión a la ligera. Desde el primer instante en que supo que estaba embarazada, consultó con su médica de cabecera y se sometió a un seguimiento exhaustivo.