La polémica frase de secretaria de Agricultura de Trump: "No más carne de la Argentina"

La guerra comercial desatada por el presidente Donald Trump continúa arrojando esquirlas hacia las principales economías del mundo. Mientras el líder norteamericano mantiene un enfrentamiento directo con China, otras naciones miran de reojo el impacto que el conflicto entre los gigantes puede desencadenar dentro de sus fronteras. Argentina no es la excepción.



Ahora, la encargada de lanzar otra frase preocupante para la economía nacional fue Brooke Rollins, nada más ni nada menos que la secretaria de Agricultura del presidente Donald Trump. En una entrevista a la cadena de noticias Fox News, la funcionaria respaldó al líder republicano y destacó la necesidad de proteger la industria alimenticia norteamericana. “Vamos a poner a Estados Unidos primero, no a la carne desde la Argentina”, afirmó hoy.

Tras sostener que "no hay nadie que pelee más duro, con más inteligencia o de manera más estratégica por todos los estadounidenses”, Rollins señaló que "vamos a poner a Estados Unidos primero; no a China, ni a la India, no a la carne desde la Argentina, no a los productos lácteos de Canadá”.

“Recién escuchaba a un empresario de los camarones y a un ganadero decir que ‘estamos con este presidente, entendemos su visión, esto será mejor para nosotros y nuestras familias en el largo plazo’”, sostuvo la secretaria norteamericana.



El mensaje de Rollins llega tras la decisión de Trump de suspender por 90 días la aplicación de aranceles mínimos del 10% a gran parte de las economías del continente, incluida la Argentina, país presidido por quien se considera un aliado incondicional de Trump, Javier Milei.