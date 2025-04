Ulises se burló del auto que ganó en el programa y “Gran Hermano” tomó una drástica decisión

En el final de la gala del nominación de Gran Hermano 2025 (Telefe), Santiago del Moro leyó un comunicado del Big Brother en el que dejó en evidencia a uno de los participantes.

El conductor contó que en el programa de este jueves se le va a decir a Ulises Apóstolo que debido a las burlas que hizo por el auto que se ganó se le propondrá no participar en otros concursos del ciclo.

Leé también: Por qué la perrita Paris tuvo que abandonar de urgencia la casa de “Gran Hermano” a una semana de su ingreso

“A raíz de los dichos de Ulises acerca del auto que se ganó, Gran Hermano le ofrecerá no participar en futuras competencias por importantes premios por las quejas que tuvo”, comentó el presentador.

Ulises, en una charla con Chiara Mancuso en la habitación, había hablado peyorativamente del auto que se ganó. “Parece una aceituna”, lanzó.

La frase cayó muy mal en la producción del ciclo, que ahora dejará expuesto al jugador. “Ulises hizo una crítica con respecto al premio y Gran Hermano por ahí está leyendo que él está para algo más grande, para algo superior”, agregó del Moro.

Luego, completó: “Mañana, cuando arranque el debate, le voy a ofrecer directamente, si él no quiere o cree que los premios son poca cosa para él, no participar más y que sí le dé la posibilidad a sus compañeros que les interesan los premios. Me parece que es lo más justo”.

De esta forma, Ulises quedará expuesto ante los demás participantes en una semana difícil para él ya que está nominado en una placa negativa.