Vuelve Zapping Zone con Dany Martins y Caro Ibarra

El programa de televisión tendrá una nueva temporada y no será por la pantalla de Disney Channel. ¿Quién lo transmitirá?

El programa de televisión Zapping Zone tendrá una nueva temporada que no será transmitida por Disney Channel y hay mucha expectativa entre los fanáticos del icónico ciclo que estuvo al aire entre el 2000 y 2012.

A través de una publicación realizada en la cuenta @zappingzone.backstage en Instagram, se anunció el regreso oficial del programa y con la conducción de Dany Martins y Caro Ibarra, los presentadores originales. Si bien este flamante usuario tiene apenas 500 seguidores, quedó en evidencia que es algo real porque fue un post en conjunto con los mencionados.



En la fotografía del post en Instagram se informó "Vuelve el Zapping Zone", mientras que en la descripción de la imagen agregaron " Tu infancia está de vuelta". Y esto no fue lo único, sino que en la biografía del perfil escribieron "No crecimos, solo cambiamos de canal", lo que confirma que no estarán más en Disney Channel.

A la espera de conocer cuál será la nueva señal que transmitirá el icónico programa de juegos, existe la posibilidad que desembarque en el mundo del streaming, ya que es muy popular en la actualidad. Ahora solo queda esperar para saber más detalles sobre Zapping Zone, aunque al menos hay una fuente oficial para obtener información.

¿Cómo participar del regreso de Zapping Zone?

Esta nueva edición del programa recibió el nombre de Zapping Zone: Backstage y desde la productora habilitaron un formulario para que todos los interesados puedan participar (docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4emX9IK5ybouzh6PLTrh5HiE_xTozrS9dA4R7HfXjs_MsJA/viewform).

Una vez dentro del mismo, informaron: "Si alguna vez soñaste con estar en Zapping Zone, te quedaste con ganas jugar al STOP o simplemente tenes ganas de revivir esos momentos frente a la tele… Este formulario es para vos". De esta manera, agregaron las 7 preguntas que se deben responder y son las siguientes:

Nombre y apellido.

Fecha de nacimiento.

Número de celular.

Email de contacto.

Redes sociales (Instagram, TikTok, etc).

¿Por qué querés participar del programa?

¿Cuál fue tu momento favorito de Zapping Zone o de esa época?