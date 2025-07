Revelaron la polémica adicción que la China Suárez expuso de Benjamín Vicuña

Hace pocos días, la China Suárez estalló contra Benjamín Vicuña porque el actor le revocó el permiso para poder salir del país con sus hijos, Magnolia y Amancio. La actriz tenía planeado viajar a Turquía junto a sus hijos para acompañar a su actual pareja, Mauro Icardi, quien debe retomar sus compromisos en el Galatasaray. Sin embargo, a raíz de la decisión de Vicuña, Suárez tuvo que viajar solo con Icardi.

Por esta razón, la China compartió un posteo en Instagram en el que destruyó a su expareja y lo expuso de la peor manera.

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré COVID con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'. El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones", dice uno de los párrafos de la publicación.

Mientras que, en Intrusos, hablaron sobre el descargo de la artista y Adrián Pallares hizo referencia a la adicción que la actriz mencionó.

"Ayer alguien cercano a la China me decía: 'Cuando ella habla de adicción, habla de adicción al sexo'. Ella va a salir a aclarar y va a decir 'adicción al sexo'", contó el conductor. "Es algo que se ha dicho de Vicuña toda la vida", sumó Rodrigo Lussich.

"Me contaron que él ha estado en lugares, donde estaba con su mujer, pasaba papelitos a otras personas y tenía sexo rápido", continuó Pallares.

Entonces, Paula Varela planteó: "¿Qué diferencia con decir eso y separarlo de lo de 'una infidelidad'?". Y el comunicador explicó: "Una cosa es una infidelidad. Otra cosa es un tipo o una mujer que tiene una compulsión". "De hecho, la historia de amor de Vicuña y su actual pareja empezó en un gimnasio. Ahí se dio el levante y van a tener sexo en el auto del shopping. Tenían un desenfreno por tener relaciones", añadió Lussich.