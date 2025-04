Identificaron al hombre que mató a un puma en Alto Comedero

Mataron a golpes a un puma cachorro en el barrio Sargento Cabral. El autor del violento hecho ya fue identificado. El Centro de Atención de Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJU) investigó el hecho tras la denuncia de vecinos.

Eduardo Vargas, uno de los integrantes de ese centro que depende del Ministerio de Ambiente, confirmó que solo un animal fue ultimado a golpes por un hombre que ya confesó el hecho. “Era un juvenil con su madre y dos hermanos más, los cuales se escaparon.

El hombre confesó haber matado al animal por temor. “Nos dijo que durante la madrugada se despertó porque los perros ladraban. Habían corrido a la familia de pumas, y lograron acorralar a uno. Él fue y le dio un golpe”, detalló.

Los animales silvestres están protegidos por Ley 3.014. “Sea cual sea la situación, están protegidos y no se los puede matar, no se puede trasladar y no se puede capturar”, y reafirmó que están en proceso de los pasos legales.