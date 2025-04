En el marco del 48º Abril Cultural Salteño, quedó inaugurada la muestra fotográfica “Sobre una mujer” en el Museo de la Ciudad “Casa de Hernández”. La propuesta, curada por Elda Harrington y Silvia Mangialardi, reúne obras de 33 artistas, tanto mujeres como varones, provenientes de 9 países del continente americano.

La inauguración se llevó a cabo este martes con la presencia de artistas, referentes culturales y público en general. Durante el acto se destacaron los ejes de esta edición del Abril Cultural, centrados en la reivindicación de la paz, la tolerancia y la solidaridad.

La muestra fue presentada por primera vez en 2023 en el AMA – Museo de las Américas, OEA, Washington y, con el auspicio de dicha institución, hoy recorre distintas ciudades de Argentina.

Propone una profunda reflexión sobre la figura femenina a través de 46 imágenes impresas y un video que abordan diversas temáticas: los conflictos, luchas y conquistas de las mujeres; su sumisión y rebeldía; el acoso moral y la violencia física; el cuerpo como territorio en disputa; la maternidad, el hogar, la mirada ajena, la percepción del tiempo, y el rol social que ocupan.

En un mundo marcado por la desigualdad, la discriminación y la lucha por la supervivencia, el arte se convierte en un espacio para resignificar el respeto por la diversidad y reforzar los lazos que nos conectan.

La directora del Museo de la Ciudad, Lic. Gracia Martínez, resaltó: “Fue una gran noche en la cual los asistentes manifestaron que en las imágenes se puede apreciar gran sensibilidad y emoción. Las fotografías, además de una gran calidad técnica, en su conjunto, con sus relaciones y diferencias, proponen reflexionar sobre diversas cuestiones como la maternidad, la belleza estereotipada, la vejez, las luchas internas y sociales que atraviesan las mujeres “.

Además, en el acto se compartieron palabras alusivas enviadas especialmente por las curadoras Elda Harrington y Silvia Mangialardi: “Es un orgullo para nosotras que <<Sobre una Mujer>> se exhiba en el Museo de la Ciudad en el marco del Abril Cultural Salteño. Lamentamos no estar presentes, porque amamos la ciudad y su gente, que siempre nos recibió con calidez y acogió nuestras propuestas con entusiasmo”.

“Para realizar esta muestra trabajamos durante dos años siguiendo de cerca la producción de artistas que abordaban el tema de la mujer, porque queríamos que reflejara una mirada diversa y profunda sobre el rol femenino en nuestras sociedades. Lo primero que comprendimos en este proceso es que no es posible generalizar sobre las mujeres. No somos un bloque homogéneo, ni una identidad única. Hay distintas edades, territorios, contextos económicos. No todas tenemos el privilegio de poder elegir… Cada experiencia es singular, y provoca sentimientos y creencias que, incluso entre nosotras, no siempre compartimos”, agregaron.

En sintonía con la exposición fotográfica también se presentó la obra “Nosotras” de la joven artista salteña Mayra Cabrera, una instalación que incluyó una escultura y un audiovisual en la que presenta su mirada sobre las mujeres.

La muestra podrá ser visitada hasta el 10 de mayo, con entrada libre y gratuita, de lunes a viernes de 9 a 19:30, y sábados y feriados de 9 a 19 horas, en La Florida 97.