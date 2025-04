Colapinto y sus polémicas frases sobre Uruguay

Franco Colapinto dio, da y va a dar que hablar. Aquí y en varias partes del mundo. Y ahora, en Uruguay... Debido a sus polémicas frases sobre temas hasta folclóricos, que siempre están en toda charla con personas del país vecino, el piloto argentino quedó preso de su soltura para manifestarse... Y de sus 21 años.

"A mí Uruguay me encanta, pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos. O no?" , dijo en una charla con los creadores Nude Project, que ahí intervinieron y le dijeron "vayamos con otra, mejor".

Pero el joven de Pilar fue más allá. "Sí, boludo. Bien Uruguay igual, ¿eh?, pero el mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco, no inventaron un choto boludo, se copiaron todo".

"Uruguayos hay muy pocos, no sé bien la población de Uruguay, ¿tres millones? O sea, Uruguay es como una provincia argentina, son como parte de Argentina. Acá está Cavani, Cavani jugando en Boquita (muestra un termo con un striker de Edinson y la camiseta xeneiza), el chabón es argentino, ya habla argentino, es todo argentino", continuó,

Y para cerrar, agregó: "Entonces Uruguay no es que inventan cosas, sino es que se llevan lo que inventamos nosotros y si alguien inventó algo en Uruguay lo trae Argentina y termina siendo argentino".

En la misma entrevista, Colapinto también reveló algunas perlitas interesantes sobre su actualidad en Alpine, el rumor que lo vinculaba a Racing Bulls, la escudería satélite de Red Bull, y más...

"No, yo soy piloto de Alpine y tengo contrato con ellos. Estoy trabajando ahí y espero una oportunidad en ese equipo. Hicieron un esfuerzo muy grande por tenerme, si se durmieron los otros boludos (Racing Bulls) ya es tarde...JA", señaló el argentino, tras ser consultado por los rumores de su posible llegada a la escudería italiana, banco de pruebas de Red Bull.

"Cuando firmé el contrato estaba en la sede de ellos (el equipo británico) practicando en el simulador, porque fue justo la semana en la que corría (en Fórmula 2), no tuve tiempo para prepararme. Eso sucedió el miércoles antes del Gran Premio de Monza (donde estuvo haciendo test este domingo con el Alpine de 2023). Vino James (Vowles) y me dijo que iba a correr (en la Máxima), No se lo dije a nadie, se enteró mi familia por medio de las redes sociales, y después evidentemente los llamé y todos contentos", agregó.