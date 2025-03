El municipio impulsa una campaña para controlar la superpoblación de palomas

El objetivo es concientizar sobre la importancia de no alimentarlas para evitar su proliferación y disminuir el riesgo de enfermedades.

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, puso en marcha una campaña de concientización para controlar la superpoblación de palomas.

Emilce Arias, subsecretaria de Gestión Ambiental de la Municipalidad, indicó que los vecinos no deben proveerles alimento, y explicó :«Alimentarlas hace que esa población crezca de manera ilimitada porque es una especie que, además, no se regula sola y no tiene depredadores tampoco acá en el centro de la ciudad», afirmó.

La funcionaria explicó también, que la campaña consiste en informar a la población sobre los perjuicios que puede llegar a traer esta ave, ya que son transmisoras de enfermedades que provienen de hongos, bacterias y virus.

En los lugares de mayor concentración de palomas el personal de la Patrulla Ambiental, informará a los vecinos sobre la importancia de esta iniciativa.