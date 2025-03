ANMAT prohibió cosméticos, un aceite de oliva, un yogurt griego, y una lavandina

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de varios productos de consumo masivo tras detectar irregularidades en su registro y etiquetado.

La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de distintas disposiciones, alcanza a un aceite de oliva, un yogur griego, una lavandina y cinco productos de belleza.

Aceite de oliva prohibido

Mediante la Disposición 1982/2025, la ANMAT prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización del producto "Olivar Cuenco de Sol, Virgen Fino - Primera presión extracción en frío", en presentaciones de 1 y 2 litros. La investigación reveló que los registros del producto eran inexistentes y que ni el establecimiento ni el aceite de oliva estaban autorizados.

El producto, que figuraba como elaborado por “Olivar Albardón” en la provincia de San Juan, exhibía registros sanitarios falsos. Por ello, se lo consideró un producto ilegal y se ordenó su retiro del mercado.

Prohibición del yogur griego Capulí

A través de la Disposición 1988/2025, la ANMAT prohibió la venta de los productos "Yogur griego sabor vainilla" y "Yogur griego sabor natural" de la marca Capulí. La medida surgió tras una inspección que comprobó que estos productos carecían de los registros sanitarios obligatorios.

El hallazgo se originó por la consulta de un consumidor y la posterior verificación de que los rótulos no incluían el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) ni el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA), incumpliendo la normativa vigente.

Lavandina retirada del mercado

La Disposición 1985/2025 determinó la prohibición del producto "Agua lavandina concentrada, marca Dione", debido a que su envase translúcido permite el paso de luz, lo que contraviene las regulaciones vigentes.

La empresa responsable, Dione Química S.A., admitió el error en el diseño del envase. Como resultado, la ANMAT ordenó la prohibición de su comercialización para evitar riesgos en su composición y eficacia.

Productos de belleza prohibidos

La Disposición 1987/2025 también alcanzó a cinco productos cosméticos que carecen de inscripción sanitaria y presentan etiquetado irregular. Los productos retirados son:

Paleta de sombras "24 Colors Fashion Girl Eyeshadow" de la marca HUDA NEW (31g, Item No: LDZ547).

Perfume "Eau de Toilette Natural Spray Vaporisateur" de la marca HAPPY PARTY (30 ml, fabricado en China).

"Flower Rococo", spray sin información adicional en el envase.

Lápiz labial color rosa de la marca IMAN OF NOBLE, sin detalles en su envase.

"Highlight Spray", iluminador en spray de 20 ml, sin más datos en su etiquetado.

Al no poder garantizar su seguridad ni verificar la presencia de ingredientes permitidos, la ANMAT determinó su prohibición inmediata.