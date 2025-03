Nano de Gran Hermano tuvo que operarse por un “accidente sexual”

Giuliano “Nano” Vaschetto, ex participante de Gran Hermano 2024, se vio obligado a someterse a una operación de urgencia debido a un insólito accidente, lo que generó gran preocupación entre sus seguidores.

La noticia se dio a conocer a través de sus redes sociales, donde el propio ex concursante compartió detalles sobre su estado de salud.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Vaschetto explicó la situación con total sinceridad: “Bueno chicos, despejo dudas, me están preguntando todos, estoy perfecto, no me pasó nada grave, vine a operarme porque tuve un accidente sexual. Nada más, así que me operé, eso que todos están pensando, así que nada, todo bien, gracias por preocuparse y quédense tranquilos.”

CÓMO ESTÁ NANO DE GRAN HERMANO TRAS SU OPERACIÓN DE URGENCIA POR UN “ACCIDENTE SEXUAL”

A pesar de la curiosidad y la especulación generada por su mensaje, Vaschetto dejó en claro que la situación no era grave y que se encontraba en buen estado de salud.

Sin embargo, hasta el momento, no se han brindado más detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre la naturaleza de la operación a la que fue sometido.

La publicación de Vaschetto rápidamente generó una ola de apoyo por parte de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de aliento y buenos deseos a través de las redes sociales.

A pesar de la peculiaridad del incidente, los fanáticos expresaron su preocupación y su esperanza de que el ex participante se recupere pronto.

Giuliano “Nano” Vaschetto se había destacado en Gran Hermano 2024 por su personalidad y su relación con otros participantes. Ahora, tras este inesperado giro en su vida personal, los seguidores siguen atentos a las actualizaciones que él mismo pueda compartir sobre su recuperación.